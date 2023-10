Oktober is Sirkulêre Ekonomie Maand: Verminder, Hergebruik en Hergebruik in Mississauga

Het jy geweet dat byna 50 persent van vullis wat na stortingsterrein gestuur word, hergebruik, hergebruik of hergebruik kan word? In 'n sirkulêre ekonomie-model word niks vermors nie. Produkte en materiaal word hergebruik, herstel, opgeknap, hergebruik of herwin. Mississauga vier Sirkulêre Ekonomie-maand in Oktober, en beklemtoon die belangrikheid om afval te verminder, energie te bespaar en koolstofvrystellings te verminder.

Die Stad Mississauga bied verskeie geleenthede aan om afvalvermindering en sirkulêre ekonomie-praktyke te bevorder. Een van die geleenthede is die herwinningsinsameling in vennootskap met die Toronto- en Streekbewaringsowerheid se vennote in Project Green. Van 10 tot 22 Oktober kan inwoners ongewenste klere, tekstiele en elektronika by aangewese plekke regdeur die stad aflaai. Alle klere-items sal aan Diabetes Canada geskenk word, terwyl elektronika deur die Electronic Recycling Association herwin sal word.

As jy belangstel om te leer hoe om jou klere te herstel en die aankoop van nuwe produkte te vermy, bied Mississauga se biblioteke handwerkprogramme aan waar jy kan leer hoe om met die hand of met 'n naaimasjien te naaldwerk. Hierdie programme is beskikbaar by Burnhamthorpe-biblioteek, Courtneypark-biblioteek, Meadowvale-biblioteek en Woodlands-biblioteek.

Die Stad Mississauga is ook op soek na vrywilligers wat ondervinding het in die herstel van fietse, huishoudelike items, toestelle, juweliersware, elektronika of klere. Hierdie vrywilligersgeleentheid het ten doel om die lewensduur van produkte te verleng en bewustheid oor afvalvermindering en die sirkulêre ekonomie te verhoog.

Benewens hierdie inisiatiewe, is daar ander maniere om afval by die huis te verminder. Die kompos van kosreste, die gebruik van herbruikbare sakke, bottels en bekers, en die leen of huur van minder gereeld gebruikte items is almal effektiewe maniere om afval en koolstofvrystellings te verminder.

Mississauga is daartoe verbind om klimaatsveranderingspogings te lei en omgewingsinisiatiewe vir volhoubaarheid te implementeer deur sy Klimaatverandering-aksieplan. Deur sirkulêre ekonomie-beginsels te omarm en aktief aan afvalverminderingspraktyke deel te neem, kan inwoners 'n beduidende impak maak om 'n meer volhoubare toekoms vir die stad te skep.

Bronne: Stad Mississauga