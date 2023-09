Nuwe drukskaal onthul die aarde se binnekern bevat dubbel die ligte materiaal as wat voorheen geskat is

Wetenskaplikes by RIKEN se SPring-8-sentrum het 'n nuwe drukskaal ontwikkel wat 'n meer akkurate meting van druk verskaf, veral in die Aarde se kern. Daar is gevind dat die vorige skaal druk met meer as 20% oorskat. Deur gevorderde x-straaltegnologie te gebruik, kon die navorsers groot benaderings vermy en ontdek dat die binnekern van die Aarde ongeveer dubbel die hoeveelheid ligte materiaal bevat wat voorheen geskat is. Hul bevindings het beduidende implikasies vir die begrip van die samestelling van die Aarde en sy evolusie.

’n Akkurate drukskaal is van kardinale belang om die samestelling van die Aarde te verstaan, veral die kern. Alhoewel dit algemeen aanvaar word dat die kern meestal uit yster bestaan, dui bewyse daarop dat dit ook ligter materiale bevat. Deur die nuwe drukskaal te gebruik om 'n seismologiese model te interpreteer, het die navorsingspan gevind dat die binnekern ongeveer dubbel die hoeveelheid ligte materiaal bevat as wat voorheen gedink is. Trouens, die totale massa ligte materiaal in die hele kern is waarskynlik vyf keer of meer dié van die aardkors.

Om die nuwe drukskaal te bepaal, het die navorsers Inelastic X-ray Scattering (IXS) gebruik om die klanksnelheid van 'n reniummonster onder druk te meet. Hulle het 'n klein reniummonster tussen twee diamantkristalle in 'n Diamant-aambeeldsel vergruis. Deur die verskuiwings in die energie van die x-strale wat uit die renium versprei is, noukeurig te meet, kon die navorsers die klanksnelheid en -digtheid van die monster bepaal, wat hulle in staat gestel het om die druk te bereken.

Die digtheid van renium by hoë druk is relatief maklik om te meet, terwyl die meet van die klanksnelheid meer uitdagend is. Die span se werk het egter die weg gebaan vir ander wetenskaplikes om 'n eenvoudiger digtheidsmeting te gebruik om druk te bepaal.

Die implikasies van hierdie nuwe drukskaal gaan verder as om net die Aarde se samestelling te verstaan. Dit dui ook daarop dat 'n herbeoordeling van die drukafhanklikheid van verskeie materiaaleienskappe nodig is, aangesien die meeste vorige metings gemaak is teen druk soortgelyk aan of groter as dié van die Aarde se kern. Daarbenewens kan soortgelyke veranderinge in die struktuur van ander planete verwag word wanneer die nuwe drukskaal oorweeg word.

Ten slotte, die ontwikkeling van 'n nuwe drukskaal met behulp van gevorderde x-straaltegnologie het 'n meer akkurate meting van druk in die Aarde se kern verskaf. Die ontdekking dat die binnekern dubbel die hoeveelheid ligte materiaal bevat as wat voorheen beraam is, het beduidende implikasies vir ons begrip van die Aarde se samestelling en sy evolusie.

