NASA en ESA werk saam aan Ambitious Mars Sample Return Mission

NASA en die Europese Ruimte-agentskap (ESA) werk saam om die eerste monsters van Mars terug te bring na die aarde vir gedetailleerde studie. Hierdie ongekende veldtog het ten doel om die vraag te beantwoord of antieke lewe ooit op die Rooi Planeet bestaan ​​het. Die Mars Perseverance-rover, tans op Mars, is besig om 'n diverse stel wetenskaplik saamgestelde monsters in te samel wat waardevolle insigte kan verskaf.

Die Onafhanklike Hersieningsraad (IRB), wat in Mei 2023 deur NASA gestig is, het onlangs die tegniese, koste- en skeduleplanne vir die Mars Monster Return-sending geëvalueer. In sy verslag het die IRB die wetenskaplike betekenis van die missie erken, maar kommer uitgespreek oor die begroting en ander gebiede. Die raad het 20 bevindings en 59 aanbevelings aan NASA verskaf.

Om hierdie bekommernisse aan te spreek, het NASA 'n span gevorm onder leiding van Sandra Connelly om die verslag te hersien. Die span sal aanbevelings maak oor 'n pad vorentoe vir Mars Sample Return binne 'n gebalanseerde wetenskapprogram. NASA sal die bevestiging van die amptelike missiekoste en -skedule uitstel tot nadat hierdie hersiening voltooi is.

Die Mars Sample Return-missie is 'n hoogs komplekse program wat verskeie parallelle ontwikkelings en koppelvlakke behels. Dit sluit die eerste lansering vanaf die oppervlak van 'n ander planeet en die eerste in-omwentelingsafspraak by 'n ander planeet in. Die sending verteenwoordig 'n belangrike mylpaal in ruimteverkenning en strook met NASA se Artemis-program om mense uiteindelik na Mars te stuur.

Die terugkeer van monsters vanaf Mars is 'n topprioriteit in sonnestelselverkenning. Dit is geïdentifiseer as een van die hoogste prioriteit doelwitte deur die Nasionale Akademies vir Wetenskappe, Ingenieurswese en Geneeskunde. Die monsters wat na die aarde teruggebring word, sal ons begrip van Mars revolusioneer en waardevolle insigte verskaf oor die moontlikheid van vorige lewe op die planeet.

