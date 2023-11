Robotiese ruimtechemikus kan suurstofproduksie op Mars revolusioneer

Chinese navorsers het ’n baanbrekende projek onthul wat suurstofproduksie op Mars kan rewolusie. Met behulp van 'n yskas-grootte masjien toegerus met kunsmatige intelligensie en 'n robotarm, het die span materiaal van vyf meteoriete wat op die planeet se oppervlak gevind is, suksesvol ontleed. Deur 'n chemiese formule te identifiseer wat die skeiding van suurstof uit water moontlik maak, het hierdie innoverende tegnologie die potensiaal om suurstof uit Mars se hulpbronne te skep. Die navorsers skat dat dit 'n mens meer as 2,000 XNUMX jaar sou neem om dieselfde resultaat te bereik.

Waarom is suurstofproduksie noodsaaklik op Mars? Vuurpyl dryfmiddels en lewensondersteuningstelsels benodig aansienlike hoeveelhede suurstof, waarop nie van die Marsatmosfeer alleen staatgemaak kan word nie. Met die ontwikkeling van hierdie robotiese kunsmatige-intelligensie-chemikus kan die behoefte om suurstofskeppende voorrade van die aarde af te vervoer egter uitgeskakel word. Boonop is die stelsel ontwerp om outonoom te funksioneer, wat die noodsaaklikheid vir menslike toesig verminder.

Hoofwetenskaplike Jun Jiang van die Universiteit van Wetenskap en Tegnologie van China in Hefei het die vermoëns van hul skepping beklemtoon. "Ons het 'n robotiese KI-stelsel ontwikkel wat 'n chemie-brein het," het hy gesê. "Ons glo ons masjien kan verbindings in Mars-erts gebruik sonder menslike leiding." Hierdie robotchemikus bied 'n opwindende moontlikheid vir toekomstige Mars-verkenning, wat deure buite suurstofproduksie oopmaak. Jiang het sy potensiaal beklemtoon om verskeie chemikalieë te skep, wat moontlik plantkunsmisstowwe insluit. Daarbenewens het hy laat deurskemer dat die tegnologie ook op maangrond toegepas kan word.

Alhoewel hierdie projek 'n beduidende sprong vorentoe is, is dit opmerklik dat NASA se Perseverance-rover reeds 'n eksperimentele toestel genaamd MOXIE dra wat verskeie kere suksesvol suurstof uit die Mars-atmosfeer vervaardig het. MOXIE het tot dusver meer as 120 gram suurstof gegenereer, 'n hoeveelheid wat voldoende is om 'n klein hondjie vir tien uur te onderhou. Dit lyk haalbaar om hierdie tegnologie op te skaal, aangesien dit die potensiaal het om twee tot drie kilogram suurstof per uur te produseer.

Doeltreffende suurstofproduksie is van kritieke belang in ruimteverkenning, met elke ruimtevaarder aan boord van die Internasionale Ruimtestasie wat daagliks ongeveer 840 gram suurstof benodig. Die ontwikkeling van 'n robotruimtechemikus verteenwoordig 'n beduidende stap vorentoe in volhoubaarheid en selfvoorsiening vir toekomstige Mars-sendings. Deur plaaslike hulpbronne te gebruik en kunsmatige intelligensie te benut, kan mense hul afhanklikheid van voorrade van die Aarde verminder, wat langdurige ruimtereise en potensiële kolonisasiepogings verder moontlik maak.

FAQ

Wat is kunsmatige intelligensie (KI)?

Kunsmatige Intelligensie (KI) verwys na die ontwikkeling van rekenaarstelsels wat oor die vermoë beskik om take uit te voer wat tipies menslike intelligensie sal vereis. Hierdie take sluit in om data te ontleed, besluite te neem en probleme op te los.

Wat is MOXIE?

MOXIE, kort vir Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment, is 'n eksperimentele toestel wat deur NASA se Perseverance-rover gedra word. Die doel daarvan is om die haalbaarheid te demonstreer om suurstof uit die Mars-atmosfeer te produseer deur middel van 'n proses wat soliede oksied-elektrolise genoem word.

Hoeveel suurstof kan MOXIE produseer?

MOXIE het suksesvol meer as 120 gram suurstof uit die Mars-atmosfeer geproduseer, gelykstaande aan die onderhoud van 'n klein hondjie vir tien uur. Die opskaling van hierdie tegnologie kan moontlik twee tot drie kilogram suurstof per uur lewer.

Waarom is suurstofproduksie noodsaaklik vir Mars-missies?

Suurstof is noodsaaklik vir vuurpyl dryfmiddels en lewensondersteuningstelsels, wat aansienlike hoeveelhede suurstof verbruik. Aangesien die Mars-atmosfeer nie die suurstofvoorraad kan aanvul nie, verminder die produksie daarvan uit plaaslike hulpbronne op Mars die behoefte aan suurstofskeppende voorrade wat van die Aarde af vervoer word.

Kan die robotruimtechemikus ander chemikalieë skep?

Volgens die navorsers het die robotruimtechemikus die potensiaal om verskeie chemikalieë buite suurstof te skep. Dit kan byvoorbeeld moontlik metodes ontwikkel vir die vervaardiging van plantkunsmis. Die tegnologie bied moontlikhede vir eksplorasie verder as suurstofproduksie.