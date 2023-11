Nuwe insigte in Mars se evolusionêre geskiedenis en potensiaal vir lewe

NASA se InSight-sending na Mars het baanbrekende nuwe data verskaf wat fassinerende besonderhede oor die planeet se interne struktuur openbaar, wat lig werp op Mars se evolusionêre geskiedenis en sy vermoë om lewe te onderhou. Onlangse bevindinge wat in die joernaal Nature gepubliseer is, dui daarop dat Mars toegedraai is in 'n gesmelte silikaat "kombers" wat sy kern omring, wat deurslaggewende leidrade verskaf oor die planeet se vorming en transformasie oor tyd.

In 'n seismiese ontleding wat deur 'n internasionale span navorsers gedoen is, is 'n dun lagie gesmelte silikate tussen Mars se mantel en kern ontdek. Hierdie gesmelte laag dui aan dat Mars se kern kleiner en digter is as wat voorheen geskat is, wat nouer ooreenstem met ander geofisiese data en ons begrip van Mars-meteoriete. Dit dien soos 'n "verwarmingskombers", wat verhoed dat die kern afkoel en hittegenererende radioaktiewe elemente konsentreer.

Die afwesigheid van 'n aktiewe magnetiese veld rondom Mars is van besondere belang. Hierdie gebrek aan beskerming maak die planeet kwesbaar vir die harde sonwinde, wat lei tot die verlies van oppervlakwater en maak dit onherbergsaam vir lewe. Die interne verskille tussen Mars en Aarde, insluitend hierdie gesmelte laag, kan verklaar waarom die Aarde 'n beskermende magneetveld het wat Mars ontbreek.

Volgens Henri Samuel, hoofskrywer van die navorsingstuk en 'n wetenskaplike by die Franse Nasionale Sentrum vir Wetenskaplike Navorsing, het die gesmelte laag belangrike implikasies vir Mars se magnetiese veldgenerering. Eksterne bronne, soos energieke impakte of kernbeweging wat veroorsaak word deur interaksies met antieke satelliete, kan nodig wees vir die magnetiese veldvorming in Mars se vroeë geskiedenis.

Die span se bevindinge ondersteun die teorie dat Mars eens 'n gesmelte oseaan van magma was wat later gekristalliseer het en 'n laag silikaatsmelt agtergelaat het wat verryk is in yster en radioaktiewe elemente aan die basis van sy mantel. Die teenwoordigheid van hierdie lae het beduidende gevolge vir ons begrip van planetêre evolusie, insluitend hoe magnetiese velde gegenereer en volgehou word, hoe planete met verloop van tyd afkoel en hoe die dinamika van hul binnekant verander.

Terwyl NASA se InSight-sending amptelik in Desember 2022 afgehandel is, is die ontleding van die versamelde data aan die gang. Terwyl navorsers soos Vedran Lekic, mede-outeur van die referaat en 'n professor in geologie aan die Universiteit van Maryland, vorige modelle van Mars se struktuur heroorweeg met behulp van seismologie, gaan hulle voort om nuwe insigte te ontbloot. Hierdie ontdekkings sal nie net ons begrip van Mars verbeter nie, maar ook bydra tot toekomstige sendings na ander hemelliggame soos die maan en Venus.

FAQ

1. Wat het die InSight-sending oor Mars ontdek?

Die InSight-sending het die teenwoordigheid van 'n gesmelte silikaatlaag wat om Mars se kern vou, onthul, wat insigte bied in die planeet se vorming en evolusie.

2. Waarom is die gesmelte laag belangrik?

Die gesmelte laag dien soos 'n "verwarmingskombers", wat verhoed dat die kern afkoel en hittegenererende radioaktiewe elemente konsentreer. Die teenwoordigheid daarvan help om te verduidelik waarom Mars nie 'n aktiewe magneetveld het nie.

3. Watter implikasies het die afwesigheid van 'n magneetveld vir Mars?

Sonder 'n beskermende magneetveld is Mars vatbaar vir harde sonwinde, wat die verlies van oppervlakwater veroorsaak en dit onherbergsaam maak vir lewe.

4. Wat het die verskille in magnetiese veldgenerering tussen Aarde en Mars veroorsaak?

Die interne struktuur van Mars, insluitend die gesmelte laag, dui daarop dat eksterne bronne soos energieke impakte of interaksies met antieke satelliete moontlik 'n rol in die Aarde se magnetiese veldvorming gespeel het.

5. Hoe dra hierdie bevindings by tot ons kennis van planetêre evolusie?

Om die teenwoordigheid van die gesmelte laag te verstaan ​​en die impak daarvan op die opwekking van magnetiese velde bied insig in hoe planete met verloop van tyd afkoel en hoe hul binnedinamika verander.

Bronne:

Aard: https://www.nature.com/articles/s41586-023-06601-8