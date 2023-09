Rekordbrekende ruimtevaarder Frank Rubio om terug te keer aarde toe

Ruimtevaarder Frank Rubio, wat onlangs 'n nuwe rekord opgestel het vir die langste enkelverblyf in die ruimte deur 'n NASA-ruimtevaarder, sal hierdie week na die aarde terugkeer. Rubio het meer as een jaar aan boord van die Internasionale Ruimtestasie (ISS) deurgebring, wat die vorige rekord oortref het.

Saam met Rubio sal twee Roscosmos-ruimtevaarders, Sergey Prokopyev en Dmitri Petelin, ook terugkeer na die aarde nadat hulle altesaam 371 dae in die ruimte deurgebring het. Die trio sal terugreis na die aarde in die Russiese Soyuz MS-23-ruimtetuig, wat van die stasie se Prichal-module sal ontkoppel en naby die dorp Jezkazgan in Kazakstan sal land.

Nadat hy geland het, sal Rubio na Karaganda, Kazakstan vlieg, en dan met 'n NASA-vliegtuig na Houston vertrek. Die verlengde duur van hul verblyf in die ruimte was te wyte aan 'n probleem met hul oorspronklike ruimtetuig, die Soyuz MS-22, wat 'n koelvloeistoflek ontwikkel het. In Februarie is ’n vervangende Sojoes-ruimtetuig, die MS-23, na die stasie gestuur.

NASA sal die terugreis van die Soyuz MS-23 op Woensdag 27 September regstreeks uitsaai. Dekking sal om 12:01 vm. ET begin en sal die bemanning se afskeid, losmaak, deorbit-brand en landing insluit. Jy kan die regstreekse stroom op NASA se YouTube-kanaal of deur die ingebedde video op die amptelike NASA-webwerf kyk.

Frank Rubio se rekordprestasie demonstreer nie net die vermoëns van NASA-ruimtevaarders nie, maar beklemtoon ook die samewerkingspogings tussen NASA en internasionale vennote in die verkenning van die ruimte.

Definisies:

Internasionale Ruimtestasie (ISS): 'n Modulêre ruimtestasie in 'n lae Aarde-baan wat dien as 'n navorsingslaboratorium en leefruimte vir ruimtevaarders van verskeie lande.

Roscosmos: Die Russiese ruimte-agentskap wat verantwoordelik is vir ruimteaktiwiteite in Rusland.

Russiese Sojoes MS-23 ruimtetuig: ’n Bemande ruimtetuig wat deur die Russiese ruimte-agentskap gebruik word om ruimtevaarders na en van die ISS te vervoer.

Bronne:

Bron artikel: Rekordbrekende NASA-ruimtevaarder Frank Rubio sal hierdie Woensdag terugkeer aarde toe. (skakel)

NASA Regstreeks: Amptelike stroom van NASA TV: NASA TV sal die terugreis van die Soyuz MS-23 regstreeks stroom. (skakel)