'n 8 miljard jaar oue radio-uitbarsting kan help om die raaisel van die heelal se ontbrekende saak op te los

Wetenskaplikes het 'n beduidende deurbraak gemaak om die misterie van die heelal se ontbrekende materie te verstaan. ’n 8 miljard jaar oue Fast Radio Burst (FRB), die oudste en verste wat nog waargeneem is, het ontstaan ​​uit botsende sterrestelsels. Hierdie FRB, aangewys FRB 20220610A, is opgespoor deur die Australian Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP) in Wes-Australië.

FRB's is kort sarsies radiogolwe wat vir millisekondes duur, met hul oorsprong onbekend. Hierdie rekordbrekende FRB, afkomstig van sterrestelsels wat saamsmelt, kan egter help om lig te werp op die oorsprong van hierdie geheimsinnige uitbarstings. Die uitbarsting het soveel energie in millisekondes vrygestel as wat die son in 30 jaar produseer.

Die ontbrekende materie in die heelal verwys na die feit dat die helfte van die verwagte materie onopspoorbaar is. Hierdie ontbrekende materie, saamgestel uit atome wat barione genoem word, is nie donker materie nie, maar eerder "gewone" materie wat yl tussen sterrestelsels versprei is. Huidige tegnieke is ondoeltreffend om hierdie saak op te spoor omdat dit so diffuus en warm is.

Wetenskaplikes, insluitend die ontslape Australiese sterrekundige Jean-Pierre 'J-P' Macquart, het die gebruik van FRB's ondersoek as 'n instrument om hierdie ontwykende saak op te spoor. Soos FRB's oor groot afstande reis, word hul bestraling deur die ontbrekende materie versprei. Hierdie verspreiding stel wetenskaplikes in staat om die digtheid van die heelal te meet en die ontbrekende barioniese materie op te spoor.

Die span se navorsing bevestig die Macquart-verwantskap, wat toon dat hoe verder 'n FRB is, hoe meer diffuse gas openbaar dit tussen sterrestelsels. Met ongeveer 50 FRB's wat tans na hul bronne teruggespoor word, verwag wetenskaplikes dat duisende meer in die toekoms opgespoor sal word. Die komende Square Kilometer Array (SKA)-teleskope in Australië en Suid-Amerika, sowel as die Extremely Large Telescope (ELT) in Chili, sal verdere insigte verskaf oor die oorsprong van FRB's en die struktuur van die heelal.

Die navorsing deur die ASKAP-span is in die joernaal Science gepubliseer, wat die potensiaal van FRB's beklemtoon om die ontbrekende materie en die heelal se samestelling te verstaan.

