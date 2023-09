Ruimtevaarder Frank Rubio sou 'n jaarlange ISS-sending van die hand gewys het as hy geweet het

Ruimtevaarder Frank Rubio, wat die rekord vir die langste ruimtesending vir 'n Amerikaanse ruimtevaarder gebreek het, het onthul dat hy die sending sou afgekeur het as hy geweet het dit sou meer as 'n jaar duur. Tydens 'n NASA-perskonferensie van die Internasionale Ruimtestasie (ISS) het Rubio uitgespreek dat familiesake sy besluit om die sending te weier sou beïnvloed het. Hy het genoem dat die mis van belangrike gesinsgeleenthede hom 'dankie, maar nee dankie' sou laat sê het.

Rubio se ruimtesending was aanvanklik beplan om ses maande te duur, maar is verleng weens 'n koelmiddellek in die skip wat veronderstel was om die bemanning huis toe te bring. Die Russies-aangedrewe Soyuz MS-22, met Rubio en 'n Russiese bemanning, is uiteindelik vervang, en die nuwe Soyuz-voertuig het op 21 September 2022 by die ISS vasgemeer.

Rubio het gedeel dat die mees uitdagende deel van sy missie was om te leer dat sy verblyf verleng sou word. Die ondersteuning en veerkragtigheid van sy vrou en kinders het hom egter gehelp om deur die hele missie te kom. Hy het beklemtoon dat opofferings, beide persoonlike en familiale, nodig is vir die sukses van die Internasionale Ruimtestasie.

Ten spyte van die gespanne verhouding tussen die VSA en Rusland oor die voortslepende oorlog in die Oekraïne, het NASA en Roscosmos, die onderskeie ruimte-agentskappe van die twee lande, hul samewerking in ruimteverkenning voortgesit. Rubio het sy waardering vir sy Russiese bemanningslede uitgespreek en die spesiale band wat tydens hul tyd saam gevorm is, beklemtoon.

Die toekoms van Russiese betrokkenheid by die ISS bly onseker, aangesien spanning en ekonomiese sanksies die vennootskap tussen die twee lande beïnvloed het. Dmitry Rogozin, die voormalige direkteur-generaal van Roscosmos, het gedreig om Rusland se ISS-samewerking te beëindig, maar hy is in Junie 2022 uit sy pos vrygelaat. Rusland het sy verbintenis aangedui om sy verpligtinge as 'n ISS-vennoot tot minstens 2024 na te kom, maar die besonderhede van hul toekomstige betrokkenheid is nog onder bespreking.

