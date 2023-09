Nuwe tipe exciton ontdek in atoomdun halfgeleiers kan kwantumrekenaars bevorder

Eksitone, wat elektron- en gatpare binne halfgeleidende materiale is, speel 'n beduidende rol in die vorming van die optiese eienskappe van halfgeleiers. Onlangs het navorsers van Rensselaer Polytechnic Institute, University of California Riverside, en ander instellings in die Verenigde State en Japan beduidende ontdekkings gemaak oor excitons in moiré-superroosters, wat materiale is wat bestaan ​​uit twee of meer 2D-materiale wat in 'n unieke patroon gerangskik is. Hierdie bevindinge kan implikasies hê vir die ontwikkeling van kwantumrekenaars en ander gevorderde tegnologieë.

In hul navorsing het die wetenskaplikes 'n nuwe tipe exciton in moiré-superroosters ontbloot wat vierpolêre excitons genoem word. Hierdie opwekkings, wat in atoomdun halfgeleiers gevind word, kan lei tot die ontwikkeling van nuwe tipes kwantummaterie, soos Bose-Einstein-kondensate. Excitons in 2D-materiale het verbeterde ligabsorpsievermoëns en beskik oor belangrike kwantum-eienskappe, wat hulle potensieel bruikbaar maak vir kwantumberekening en simulasies.

Moiré-superroosters, geskep deur twee of meer atoomdun kristalle te stapel met 'n gedraaide hoek of rooster wat nie ooreenstem nie, bied 'n platform vir die manipulering van excitons. Die langer periodisiteit wat deur die struktuur gegenereer word, stel excitons in staat om in spesifieke posisies vasgevang te word, wat hul vryheidsgrade vergroot. Die navorsers het die interaksie tussen excitone in simmetriese drie-laag moiré superroosters bestudeer, wat spesifiek die afstoting tussen hulle verminder het. Deur twee dipolêre opwekkings met teenoorgestelde polarisasie te kombineer, het hulle vierpolêre opwekkings geskep wat minder afstoting en nuwe interaksies onder mekaar toon.

Hierdie vierpolêre opwekkings het die potensiaal om nuwe kwantumtoestande as vierkantige roosters te vorm, wat lei tot 'n kwantumfase-oorgang wat deur die unieke interaksie tussen hulle beïnvloed word. Die ontdekking van kwadrupolêre opwekkings maak nuwe weë oop vir die ondersoek en benutting van opwindingseienskappe vir gevorderde tegnologieë, insluitend kwantumberekening en kwantumsimulasies.

