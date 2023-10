Die komende sonsverduistering: wat u moet weet

As jy in die sentrale eiland is, kan jy ongeveer 80% sonbedekking verwag tydens die komende sonsverduistering, met die spitstyd rondom 9:30 vm. standpunt wat laag op die horison is. Die weervoorspelling vereis egter tans wolke en buie, wat die uitsig op die verduistering kan beperk.

Dit is belangrik om daarop te let dat om direk in die son te kyk, selfs tydens 'n gedeeltelike sonsverduistering, permanente skade aan jou oë kan veroorsaak. Om die verduistering veilig te sien, moet jy 'n verduisteringbril gebruik wat in 'n goeie toestand is en vry van skrape of gate. Alternatiewelik kan jy 'n sonfilter op 'n teleskoop gebruik.

Die komende verduistering sal slegs sowat 20% sonbedekking in Nanaimo tot gevolg hê, maar selfs hierdie gedeeltelike uitsig is die moeite werd om te ervaar. Die volgende gedeeltelike sonsverduistering sal na verwagting vroeg in April 2024 plaasvind. As jy egter 'n werklik skouspelagtige gebeurtenis wil aanskou, is 'n totale sonsverduistering iets om na uit te sien. Die pad van totaliteit vir die komende verduistering loop deur die Amerikaanse staat Oregon, suidoos deur Texas na die oostekant van Mexiko. Mense in hierdie streek sal ervaar dat 99% van die son uitgesluit word, met 'n dun ring lig bekend as 'n ringvormige verduistering.

As jy egter nie die verduistering persoonlik kan aanskou nie, sal NASA die ringvormige sonsverduistering op hul YouTube-kanaal uitsaai.

Bronne:

– NASA op YouTube