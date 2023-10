Nuwe navorsing onthul hoe plante kommunikeer en hulself teen insekte verdedig

Navorsing wat deur 'n span onder leiding van professor Masatsugu Toyota by Saitama Universiteit in Japan gedoen is, het lig gewerp op die meganismes waardeur plante kommunikeer en verdedigingsreaksies teen insekaanvalle aktiveer. Die studie, gepubliseer in Nature Communications, het gefokus op die rol van vlugtige organiese verbindings (VOC's) wat deur plante vrygestel word wanneer hulle deur insekte of meganies beskadig word.

Plante stel VOC's in die atmosfeer vry wanneer hulle deur insekte gewond word, wat as gevaartekens vir naburige plante dien. In reaksie hierop aktiveer hierdie onbeskadigde plante verdedigingsmeganismes om hulself te beskerm. Hierdie verskynsel van lugkommunikasie tussen plante deur middel van VOC's is in meer as 30 verskillende plantspesies waargeneem. Die molekulêre meganismes onderliggend aan die persepsie van VOC's en die induksie van verdedigingsreaksies het egter onduidelik gebly.

Met behulp van innoverende toerusting en intydse fluoresserende beelding het die navorsingspan uitbarstings van fluoressensie in 'n mosterdplantspesie genaamd Arabidopsis thaliana gevisualiseer na blootstelling aan VOC's wat deur insekbeskadigde plante vrygestel is. Deur veranderinge in intrasellulêre kalsiumkonsentrasie te monitor, kon die navorsers waarneem hoe plante VOC's opneem en daarop reageer.

Die span het ontdek dat twee spesifieke VOC's, (Z)-3-hexenal en (E)-2-hexenal, albei ses-koolstof-aldehiede bekend as groenblaarvlugtige (GLV's), kalsiumseine in Arabidopsis-plante induseer. Hierdie GLV's is luggedraagde chemikalieë wat deur plante vrygestel word wanneer hulle deur meganiese kragte of herbivore beskadig word. Wanneer dit aan hierdie VOC's blootgestel word, het Arabidopsis-plante verdedigingsverwante gene opgereguleer.

Om die verband tussen kalsiumseine en verdedigingsreaksies verder te verstaan, het die navorsers Arabidopsis-plante met kalsiumkanaal-inhibeerders en chelaatvormende middels behandel. Die inhibisie van kalsiumseine het gelei tot die onderdrukking van verdedigingsverwante geen-induksie, wat bewys lewer dat Arabidopsis GLVs waarneem en verdedigingsreaksies op 'n kalsium-afhanklike wyse aktiveer.

Hierdie navorsing verskaf nuwe insigte oor die maniere waarop plante kommunikeer en hulself teen insekaanvalle verdedig. Die begrip van hierdie molekulêre meganismes kan moontlik toegepas word om nuwe strategieë vir plantbeskerming en plaagbestuur te ontwikkel.

– Arabidopsis: 'n Genus van klein blomplante in die mosterdfamilie

– Vlugtige organiese verbindings (VOC's): Gasvormige organiese stowwe wat maklik by kamertemperatuur verdamp

– Groenblaarvlugtige stowwe (GLV's): VOS'e wat deur plante vrygestel word by beskadiging, met kenmerkende grasagtige reuke