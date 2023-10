Die transformasie van droë lande in koolstofopvangstelsels

Navorsers stel voor dat droë lande, soos woestyne, as doeltreffende koolstofopvangstelsels gebruik kan word sonder om met landbougrondgebruik mee te ding. In 'n opinieartikel wat in Trends in Plant Science gepubliseer is, stel 'n span plantwetenskaplikes die transformasie van droë ekosisteme in koolstofsinks voor deur grondgesondheid te verbeter, fotosintetiese doeltreffendheid te verbeter en wortelbiomassa te verhoog. Dit kan bereik word deur die ideale kombinasie van plante, grondmikrobes en grondtipe te ontwerp om 'n biogeochemiese proses bekend as die oksalaat-karbonaatbaan te fasiliteer.

Die oksalaat-karbonaat-roete maak gebruik van droë-aangepaste plante wat oksalate produseer, wat ione is wat koolstof en suurstof bevat. Sekere grondmikrobes gebruik oksalate as 'n koolstofbron en stel karbonaatmolekules in die grond vry. Wanneer dit in alkaliese en kalsiumryke gronde gekweek word, reageer die karbonaat met kalsium om stabiele afsettings van kalsiumkarbonaat te vorm. Hierdie proses sekwestreer koolstof effektief uit die atmosfeer en skep ondergrondse koolstofsinks.

Die voordeel van die gebruik van droë lande vir koolstofopvang is dat hulle nie met landbou- of voedselproduksielande meeding nie. Terwyl bome algemeen as doeltreffende koolstofopvangstelsels beskou word, ding herbebossing direk met landbou mee om bewerkbare grond. Droë lande, aan die ander kant, maak ongeveer een derde van terrestriële oppervlaktes uit en word tans onderbenut.

Droë-aangepaste plante het meganismes ontwikkel om waterskaarste en uiterste temperature te hanteer. Sommige het wortelstelsels wat diep in die grond reik om verborge waterbronne te tap, terwyl ander verskillende vorme van fotosintese gebruik om waterverlies te verminder. Oksalogeniese plante, wat hoë vlakke van oksalate produseer, kan dit gedurende droogteperiodes in water omskakel. In sekere toestande word 'n gedeelte van die koolstof van hierdie oksalate onder die grond neergelê as stabiele koolstofafsettings.

Deur die natuurlik voorkomende biogeochemiese proses in droë lande te versterk, kan hierdie ekosisteme omgeskakel word in koolstofsinks met gesonder grond en plante. Die skrywers stel voor om te begin met klein sakkies van hervergroende habitat bekend as "vrugbaarheid-eilande" vanwaar plante en mikrobes kan versprei om 'n mat van plantegroei te vorm. Hierdie benadering het die potensiaal om koolstofsekwestrasie in beide plante en grond binne 'n dekade aansienlik te verhoog.

Die sukses van hierdie metode hang egter af van faktore soos plantgroeitempo, wat geneig is om stadig te wees onder waterskaars toestande. Die implementering van hierdie tegnologie in verskillende droë lande sal ook staatmaak op finansiële en politieke ondersteuning.

Verwysing: “Engineering carbon sequestration on arid lande” deur Heribert Hirt, Hassan Boukcim, Marc Ducousso, en Maged M. Saad, 21 September 2023, Trends in Plant Science. DOI: 10.1016/j.tplants.2023.08.009.