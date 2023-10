Royal Tyrrell Museum onthul Skaars Triceratops-skedel

Die Royal Tyrrell Museum het 'n ten volle bewaarde triceratops-skedel onthul as deel van sy nuwe Fossils in Focus-uitstalling. Hierdie skedel, wat in 2015 deur die museum se tegnici versamel is, word beskou as die mees volledige en bes bewaarde triceratops-skedel in Kanada.

Die triceratops was 'n ceratopsiese dinosourus wat gedurende die Krytydperk geleef het. Triceratops-fossiele is skaars in Kanada, wat hierdie monster selfs meer betekenisvol maak. Die skedel is meer as ses voet lank, met 'n kraan (benige skild) wat meer as vyf voet breed is.

Hierdie spesifieke triceratops was nie heeltemal volwasse nie en sou groter geword het as dit langer gelewe het. Die punte van die wenkbrouehorings het ná die dood daarvan weggevrete. Die skedel is tydens vloedversagtende paleontologie-werk ontdek ná swaar oorstromings in die suide van Alberta in 2013. Museumtegnici het die skedel en meeste van die onderkake in die loop van 'n maand versamel.

Die Royal Tyrrell Museum het meer as 200 kilometer se waterweë ondersoek en meer as 200 nuwe fossielterreine tydens hierdie ekspedisie gevind. Die triceratops-skedel, met die bynaam "Calli" na Callum Creek waar dit gevind is, is oor die afgelope sewe jaar voorberei vir navorsing en vertoon.

Die museum nooi enigiemand wat 'n fossiel in Alberta ontdek om hulle te kontak. Hulle het 'n rapporteringstelsel in plek en moedig mense aan om enige opwindende en wetenskaplik beduidende monsters wat hulle vind in te dien.

Die museum sal nou verdere navorsing oor die skedel doen en hul bevindinge publiseer. Die triceratops-skedel sal by die Royal Tyrrell Museum uitgestal word vir besoekers om te geniet en van te leer.

