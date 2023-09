Skaars Super Blou Maan verskyn oor die Verenigde Koninkryk

’n Seldsame superblou maan het sy verskyning in die VK gemaak en sterrekykers verlustig met ’n unieke hemelse gebeurtenis wat vanjaar net een keer sal plaasvind. In teenstelling met sy naam is 'n blou maan nie eintlik blou van kleur nie, maar verwys dit na die voorkoms van 'n tweede volmaan binne dieselfde kalendermaand. Hierdie verskynsel is redelik skaars, en gebeur net ongeveer elke twee of drie jaar, aangesien die meeste maande net een volmaan het.

Die superblou maan sou na verwagting Donderdag omstreeks 8:6 BST opkom en die volgende dag omstreeks XNUMX:XNUMX BST ondergaan. Dit was egter Woensdagaand sigbaar. Die beste tyd om na die maan te kyk, is tydens optimale plaaslike toestande, soos 'n helder lug met lae wolkbedekking en geen obstruksies op die horison nie.

Sterrekundige professor Don Pollacco van die Universiteit van Warwick het verduidelik dat die oënskynlike grootte van die maan soortgelyk aan dié van die son kan wees. Dit is as gevolg van die maan wat baie kleiner maar nader aan die Aarde is. Hy het ook die konsep van supermane bespreek, wat plaasvind wanneer 'n volmaan saamval met die maan wat die naaste aan die Aarde is. In hierdie gevalle kan die maan 10-15% groter en 25-30% helderder lyk as 'n normale volmaan.

Dr. Greg Brown, 'n sterrekundige by die Royal Observatory Greenwich, het opgemerk dat Augustus die konvergensie van twee seldsame gebeurtenisse bring: 'n blou maan en 'n supermaan. Die definisies van hierdie gebeurtenisse kan egter verskil en word nie universeel aanvaar nie. Tipies word 'n blou maan gedefinieer as die tweede volmaan in een kalendermaand, terwyl 'n supermaan plaasvind wanneer die maan op sy naaste punt aan die Aarde in sy wentelbaan is.

In die algemeen is die superblou maan 'n spesiale gebeurtenis vir lug-entoesiaste om die wonders van die hemelse wêreld te geniet en te waardeer.

– Ellie Ng en Nina Massey, PA