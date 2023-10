Reënerige weer word verwag as "Ring of Fire" sonsverduistering plaasvind

Weerbeamptes voorspel reën vir die grootste deel van Saterdag, aangesien 'n seldsame sonsverduistering genaamd die "ring van vuur" gaan plaasvind. Die verduistering, ook bekend as ’n ringvormige sonsverduistering, sal in verskeie state regoor Amerika sigbaar wees. Weens gure weer is 'n buiteluggeleentheid by Adler Planetarium genaamd Eclipse Encounter '23 egter gekanselleer. Ten spyte hiervan sal die museum oop bly om verduisterings binnenshuis te vier.

Die "ring van vuur" vind plaas wanneer die maan tydens 'n verduistering op sy verste punt van die aarde af is. Hierdie ekstra afstand veroorsaak dat die maan kleiner lyk, wat 'n marge van brandende sonlig toelaat om rondom die maan se donker skaduwee te skyn. Die ringvormige sonsverduistering sal Noord-, Sentraal- en Suid-Amerika oorsteek, wat miljoene mense die geleentheid gee om dit te aanskou. Voorsorgmaatreëls moet egter getref word om sig te beskerm. Amptenare raai af om direk na die son te kyk sonder behoorlike oogbeskerming vir sonbesigtiging.

Dit is belangrik om daarop te let dat om die son deur 'n kameralens, verkyker of 'n teleskoop sonder 'n sonfilter te kyk, ernstige skade aan die oë kan veroorsaak. Daarom is dit noodsaaklik om toepaslike beskermende toerusting te gebruik. Die mate waarin individue die verduistering sal kan sien, hang af van die weersomstandighede Saterdag. Die Nasionale Weerdiens voorspel 'n 100% kans op buie met 'n hoë verwagte temperatuur van 55 grade Fahrenheit.

Ten spyte van die moontlikheid van beperkte sigbaarheid hierdie keer, is daar hoop vir verduistering-liefhebbers. Nog 'n totale sonsverduistering sal op 8 April 2024 plaasvind en sal na verwagting omstreeks 2:00 oor Chicago gaan. Tydens hierdie gebeurtenis sal dit lyk of die maan 94.2% van die son bedek.

