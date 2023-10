Tien miljoene in die Amerikas sal skaars “Ring of Fire” sonsverduistering aanskou

Saterdag sal 'n seldsame hemelse gebeurtenis bekend as 'n ringvormige sonsverduistering, of "ring van vuur"-verduistering, in die Amerikas plaasvind, wat lugkykers in die weste van die Verenigde State en dele van Sentraal- en Suid-Amerika boei. Tydens hierdie gebeurtenis sal die maan homself perfek in lyn bring tussen die Aarde en die Son, wat die Son gedeeltelik verberg en 'n skitterende ringagtige effek skep. Die verduistering sal altesaam ongeveer 2 1/2 tot 3 uur duur, met die vuurringfase wat tussen 3 en 5 minute duur, afhangend van die ligging.

Die pad van die verduistering sal oor 'n strook van ongeveer 130 myl wyd strek, wat in die Noord-Stille Oseaan begin en die Verenigde State oor Oregon binnegaan. Dit sal dan verskeie state deurkruis, insluitend Nevada, Utah, New Mexico en Texas voordat dit in die Golf van Mexiko gaan. Die ring van vuur sal ook sigbaar wees in Mexiko, verskeie Sentraal-Amerikaanse lande, Colombia en Brasilië. Benewens die pad van ringvormigheid, sal 'n halfmaanvormige gedeeltelike verduistering sigbaar wees in alle Amerikaanse state, sowel as in Kanada en die grootste deel van Suid-Amerika.

Om die verduistering veilig te sien, is dit noodsaaklik om gesertifiseerde sonsverduisteringbril of ander behoorlike beskermende maatreëls te gebruik, aangesien gereelde sonbrille nie voldoende is om oogskade te voorkom nie. NASA en ander organisasies sal ook 'n regstreekse stroom van die geleentheid verskaf vir diegene wat dit nie persoonlik kan aanskou nie.

Saterdag se verduistering is 'n voorspel tot 'n totale sonsverduistering wat in Mexiko sal plaasvind en oor die oostelike helfte van die Verenigde State en Kanada sal vee op 8 April 2024. Hierdie komende totale verduistering sal anders wees as die ringvormige verduistering, aangesien die maan sal wees op die perfekte afstand om die son heeltemal te bedek, wat 'n unieke besigtigingsgeleentheid bied.

Dit is belangrik om daarop te let dat die voorkoms van 'n ring van vuurverduistering in die Verenigde State relatief skaars is, met die volgende een wat eers in 2039 verwag word. Daarom bied hierdie naweek se geleentheid 'n spesiale geleentheid vir lugentoesiaste om hierdie ongelooflike hemelse belyning eerstehands te aanskou .

