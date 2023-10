Skouspelagtige sonsverduistering om lugkykers regoor die VSA te verblind

'n Skouspelagtige sonsverduistering sal hierdie naweek oor die hele vasteland van die VSA sigbaar wees, wat mense van kus tot kus die kans bied om 'n seldsame astronomiese verskynsel te aanskou. Die geleentheid vind Saterdag plaas, en gelukkige lugkykers in nege state sal die geleentheid kry om 'n seldsame "ring van vuur" in die lug te sien.

Inwoners van Oregon, Nevada, Utah, New Mexico en Texas, sowel as dele van Kalifornië, Idaho, Colorado en Arizona, sal ervaar dat die maan die son amper heeltemal bedek en 'n vurige, oranje-kleurige ring om die maan se skaduwee skep . In ander state sal kykers getrakteer word op 'n gedeeltelike sonsverduistering, waar die maan slegs 'n deel van die son verberg.

Sonsverduisterings vind plaas wanneer die maan voor die son verbybeweeg en sy lig blokkeer. Hierdie Saterdag se gebeurtenis is 'n ringvormige sonsverduistering, wat beteken dat die maan 'n ringvormige effek rondom sy skaduwee sal skep.

Dit is belangrik om daarop te let dat mense nooit direk na die son moet kyk tydens 'n sonsverduistering nie, selfs wanneer dit gedeeltelik deur die maan bedek is. Spesiale verduisteringbrille of speldegatprojektors word benodig om sonsverduisterings veilig te sien en oogskade te voorkom.

Saterdag sal lugkykers langs 'n ongeveer 125 myl-wye pad van Oregon na Texas en deur Sentraal- en Suid-Amerika die volle "ring van vuur"-effek kan aanskou. Die meeste mense in Noord-Amerika buite hierdie pad sal 'n gedeeltelike verduistering sien.

Die geleentheid in Oregon sal om 8:06 vm. PT begin met die begin van 'n gedeeltelike verduistering. Die tydperk van maksimum dekking en die "ring van vuur" effek sal ongeveer 5 minute duur om 9:18 vm PT in Eugene, Oregon. Ander plekke langs die pad van ringvormigheid sal maksimum dekking op verskillende tye ervaar.

Die naweek se sonsverduistering word hoogs verwag as gevolg van sy seldsaamheid en sy pad wat oor die kontinentale VSA sny. Die volgende ringvormige sonsverduistering wat 'n deel van die VSA sal kruis, word eers in Junie 2039 verwag, en dit sal net deur Alaska gaan. Die volgende ringvormige sonsverduistering wat oor die aangrensende VSA kruis, sal eers in Februarie 2046 plaasvind.

Toeskouers word aangeraai om voorsorgmaatreëls te tref en van behoorlike kyktoerusting gebruik te maak om hierdie hemelse geleentheid veilig te geniet.

Definisies:

Sonsverduistering: ’n Hemelse gebeurtenis wat plaasvind wanneer die maan voor die son verbybeweeg en sy lig gedeeltelik of heeltemal blokkeer.

Ringvormige sonsverduistering: 'n Soort sonsverduistering waar die maan nie die son heeltemal bedek nie, wat 'n ringvormige effek tot gevolg het.

Pad van ringvormigheid: Die smal pad waarlangs die ringvormige sonsverduistering sigbaar is.

Bron: NASA