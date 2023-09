Studie toon dat gene wat van Neanderdalmense geërf is, die erns van COVID-19 verhoog

’n Nuwe studie wat deur navorsers van Italië se Mario Negri-instituut vir farmakologiese navorsing gedoen is, het aan die lig gebring dat individue wat ernstige gevalle van COVID-19 ervaar het, meer geneig was om spesifieke gene te besit wat hulle van Neanderdalmense geërf het. Die studie het gefokus op die provinsie Bergamo, wat die episentrum van die pandemie in Italië was.

Die navorsing, gepubliseer in die joernaal iScience, het bevind dat 'n beduidende deel van die menslike genoom geassosieer word met die risiko om COVID-19 op te doen en ernstige simptome te ontwikkel, veral onder inwoners in die swaarste geaffekteerde gebiede. Die studie het 1,200 3 deelnemers betrek, en die ontleding het getoon dat drie van die ses gene in 'n streek op chromosoom 19 gekoppel is aan verhoogde vatbaarheid vir ernstige COVID-9. Hierdie gene sluit CCR6 en CXCR1 in, wat 'n rol speel in witbloedselaktiwiteit en inflammasie tydens infeksies, asook LZTFLXNUMX, wat die ontwikkeling en funksie van lugwegselle reguleer.

Die navorsers het opgemerk dat dit onduidelik bly watter geen onder die drie die belangrikste rol speel. Daarbenewens het die studie 17 nuwe genomiese streke geïdentifiseer wat geassosieer kan word met ernstige siektes of die risiko van infeksie.

Een besonder interessante bevinding van die studie was dat drie van die ses gene wat met COVID-19-erns geassosieer word, van Neanderdalmense geërf is, spesifiek van die Vindija-genoom wat in Kroasië ontdek is. Terwyl hierdie gene dalk eens Neanderdalmense beskerm het, veroorsaak hulle nou 'n oormatige immuunrespons in moderne mense, wat lei tot meer ernstige siektes.

Die studie het ook aan die lig gebring dat individue met die Neanderdal-haplotipe 'n aansienlik groter risiko het om ernstige COVID-19 te ontwikkel, intensiewe sorg te benodig en meganiese ventilasie te benodig in vergelyking met dié sonder hierdie genetiese oorerwing. Die teenwoordigheid van die Neanderdal-haplotipe is ook geassosieer met 'n hoër koers van ernstige gevalle onder eerstegraadse familielede.

Hierdie studie verskaf verdere bewyse van die rol wat genetika speel in die bepaling van die erns van COVID-19. Om hierdie genetiese faktore te verstaan, kan moontlik help om individue te identifiseer wat meer vatbaar is vir ernstige siektes en verseker dat toepaslike intervensies in plek gestel word.

Bronne:

– Studie: iScience-joernaal

– Giuseppe Remuzzi, direkteur van die Mario Negri-instituut

– Marina Noris, hoof van die menslike genomika-sentrum van die Mario Negri-instituut

– 'n 2022-studie deur Karolinska Institutet en Max Planck Institute