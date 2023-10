Wes-Brits-Columbië bied uitstekende besigtiging vir skaars ringvormige sonsverduistering

Wes-Brits-Columbië sal die beste plek in Kanada wees om 'n seldsame ringvormige sonsverduistering te sien, hoewel bewolkte lug die sigbaarheid vir sommige kykers kan belemmer. ’n Ringvormige sonsverduistering vind plaas wanneer die maan tussen die Aarde en die son beweeg, wat ’n helder stralekrans rondom die donker silhoeët van die maan skep. Terwyl gebiede in Noord-Amerika soos Oregon tot Texas 'n totale verduistering met 'n vurige ring sal ervaar, sal inwoners van Metro Vancouver ongeveer 75 persent van die verduistering kan aanskou wat om 8:08 vm. Stille Oseaan-tyd begin.

Die geleentheid sal sy hoogtepunt 72 minute later bereik, met net 'n klein stukkie son sigbaar. Die verduistering sal na verwagting omstreeks 10:38 eindig Om veilige besigtiging te verseker, organiseer die Universiteit van Brits-Columbië en Kwantlen Polytechnic University kykgeleenthede waar amateur-sterrekundiges teleskope en gespesialiseerde brille kan gebruik.

Die weervoorspelling voorspel egter bewolkte toestande en buie vir 'n groot deel van die suidkus van Brits-Columbië Saterdag, wat sigbaarheid kan belemmer. UBC het verklaar dat hy sy kykpartytjie sal kanselleer as wolke intrek, terwyl Kwantlen beplan om hul geleentheid binnenshuis voort te sit met 'n regstreekse stroom. Albei universiteite is hoopvol vir helder lug tydens die verduistering.

Douglas Scott, professor in fisika en sterrekunde by UBC, beskryf 'n gedeeltelike sonsverduistering as "een van die natuur se groot vertonings" en moedig mense aan om die geleentheid te benut. Laura Flinn, 'n fisika-instrukteur by Kwantlen Polytechnic, glo dat die verduistering 'n uitstekende manier is om kinders se belangstelling in sterrekunde aan te wakker en hulle 'n gevoel van die uitgestrektheid van die heelal te gee.

Hierdie ringvormige sonsverduistering is 'n seldsame gebeurtenis, met slegs 'n paar wat elke jaar wêreldwyd plaasvind. Die laaste gedeeltelike verduistering wat in Metro Vancouver sigbaar was, was in Augustus 2017, en die volgende volledige ringvormige verduistering in die suide van Brits-Columbië word eers op 4 Augustus 2111 verwag. Sentraal- en Oos-Kanada sal egter nie so lank hoef te wag nie, aangesien hul volgende sonsverduistering is geskeduleer vir 8 April 2024 en sal oor dele van Ontario, Quebec, New Brunswick, Prince Edward Island en Newfoundland en Labrador sigbaar wees.

Bronne: The Canadian Press