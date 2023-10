Skaars blink gasmier gevind in 'n nuwe plek in Skotland

Die blink gasmier, een van Brittanje se skaarsste insekte, is op 'n nuwe plek in Royal Deeside, Skotland, ontdek. Hierdie unieke insek staan ​​bekend as 'n koekoek van die mierwêreld omdat dit net in die neste van houtmiere leef en gedrag soortgelyk aan sommige spesies koekoekvoëls toon wat hul eiers in die neste van ander voëlspesies lê.

Wildlewe-toeroperateurs Dan en Rachael Brown van Wild Discovery het die verrassende vonds by Crathie, naby Balmoral-kasteel, gemaak. Kenners by die James Hutton-instituut in Aberdeen het die ontdekking bevestig en merk op dat die aantal blink gasmiere wat waargeneem is buitengewoon hoog is in vergelyking met ander plekke in Skotland.

Dr. Jenni Stockan, 'n navorsingswetenskaplike in insek-ekologie by The Hutton, het haar opgewondenheid oor die ontdekking uitgespreek en gesê dat blink gasmiere wêreldwyd bedreig word, dus is dit goeie nuus om 'n nuwe bevolking in Skotland te vind. Dit dui ook daarop dat bosmierbevolkings in die gebied gesond is, wat die behoefte beklemtoon om hulle as 'n noodsaaklike komponent van die ekosisteem te beskerm.

Daar is voorheen gedink dat die genetiese diversiteit van die blink gasmier laag was as gevolg van die onvermoë van vlerklose mannetjies om ver van hul neste af te versprei en die gefragmenteerde aard van bosmierbevolkings in Skotland. Onlangse navorsing wat deur The Hutton, York University en Forest Research gedoen is, daag egter hierdie oortuiging uit. Die studie het aan die lig gebring dat die mier se genetiese diversiteit taamlik uiteenlopend is, wat daarop dui dat dit suksesvol binne terreine kan versprei en moontlik nuwe habitatte naby kan koloniseer.

Die bevindings, wat deur Future Woodlands Scotland gefinansier is, werp nie net lig op die bevolkingsgenetika van die blink gasmier nie, maar beklemtoon ook die belangrikheid van houtmierneste as bewaringsterreine. Dr Elva Robinson, 'n gedragsekoloog aan die Universiteit van York, stel voor dat die hoë genetiese diversiteit van die mier kan aandui dat dit meer volop in Skotland is as wat voorheen geglo is.

Hierdie ontdekking van die blink gasmier in Royal Deeside brei ons kennis van hierdie skaars insekspesie uit en beklemtoon die belangrikheid daarvan om sy unieke habitat binne houtmierneste te bewaar.

