Vinnige kollektiewe beweging van ysteratome wat in die aarde se binnekern ontdek is

’n Onlangse studie wat deur die Universiteit van Texas in Austin en medewerkers in China gedoen is, het vinnige “kollektiewe beweging” van ysteratome in die aarde se binnekern aan die lig gebring. Hierdie ontdekking kan die onverwagte sagtheid van die kern wat in seismiese data waargeneem word verklaar en het beduidende implikasies vir die begrip van die opwekking van die aarde se magnetiese veld.

Die aarde se soliede binnekern is saamgestel uit ysteratome wat styf saamgepak is onder uiterste druk. Die studie het egter bevind dat sekere groepe ysteratome in die binnekern vinnig kan beweeg terwyl die algehele struktuur van die yster behou word. Hierdie beweging, waarna verwys word as "kollektiewe beweging", is vergelykbaar met etegaste wat van sitplek by 'n tafel verander.

Die bevindinge van hierdie studie, wat laboratoriumeksperimente en teoretiese modelle gekombineer het, dui daarop dat die atome in die binnekern meer beweeglik is as wat voorheen geglo is. Dit kan 'n verduideliking verskaf vir verskeie interessante eienskappe van die binnekern wat wetenskaplikes al jare lank verwar het. Dit kan ook insigte bied oor die rol van die binnekern in die opwekking van die aarde se magnetiese veld.

Hoofskrywer Jung-Fu Lin, 'n professor aan die UT Jackson Skool vir Geowetenskappe, het gesê: "Nou weet ons van die fundamentele meganisme wat ons sal help om die dinamiese prosesse en evolusie van die Aarde se binnekern te verstaan."

Die navorsers het ’n klein ysterplaatjie en hoëspoedprojektiele gebruik om die uiterste toestande van die aarde se binnekern in die laboratorium te simuleer. Die data wat van hierdie eksperimente ingesamel is, is toe in 'n masjienleer rekenaarmodel gebruik om die gedrag van atome in die binnekern te bestudeer. Die navorsers het die skaal van die model uitgebrei om ongeveer 30,000 XNUMX atome in te sluit, wat hulle in staat gestel het om groepe atome waar te neem wat beweeg terwyl die seskantige struktuur gehandhaaf word.

Die studie spreek ook die verrassende sagtheid van die binnekern aan wat in seismiese metings waargeneem word. Die navorsers stel voor dat die verhoogde atoombeweging wat in hierdie studie ontdek is, kan verklaar waarom die binnekern minder rigied en meer smeebaar lyk as wat verwag is onder sulke druk.

Om die beweging van ysteratome in die binnekern te verstaan, is van kardinale belang, want ongeveer die helfte van die energie wat die aarde se magnetiese veld opwek, kan aan die binnekern toegeskryf word. Hierdie nuwe insig in die atoomskaalaktiwiteit in die binnekern kan bydra tot toekomstige navorsing oor energieopwekking en hitteverspreiding in die kern, sowel as die dinamika van die buitenste kern.

Die studie, getiteld "Kollektive beweging in hcp-Fe by die Aarde se innerlike kerntoestande," is op 2 Oktober 2023 in die Proceedings of the National Academy of Sciences gepubliseer.

Bronne:

- Universiteit van Texas in Austin: [bron]

– Verrigtinge van die Nasionale Akademie van Wetenskappe: [bron]