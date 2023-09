Veelvuldige plaagdoders gevind in stuifmeel van verskillende byspesies, studieskoue

Nuwe navorsing wat deur wetenskaplikes van Trinity College Dublin en Dublin City University gedoen is, het kommer laat ontstaan ​​oor die blootstelling van verskillende spesies bye aan veelvuldige plaagdoders in Ierland. Die studie het plaagdoderreste in gewasstuifmeel by 12 terreine in Ierland geëvalueer, sowel as stuifmeel wat van heuningbye en hommelbye van dieselfde terreine versamel is.

Die resultate van die studie dui daarop dat verskillende byspesies verskillend aan plaagdoders blootgestel kan word, wat daarop dui dat assesserings van plaagdoderrisiko vir heuningbye moontlik nie die risiko vir ander byspesies akkuraat weerspieël nie. Die navorsers het bevind dat gewasstuifmeel met swamdoders besmet is, heuningbystuifmeel meestal met swamdoders besmet is, en hommelbystuifmeel is meestal besmet met neonikotinoïde insekdoders. Die hoogste aantal verbindings en meeste plaagdoderopsporings is in hommelbystuifmeel gevind.

Hierdie bevindings wek kommer oor die wydverspreide blootstelling van bye aan veelvuldige plaagdoders. Die studie beklemtoon ook die potensiële toksisiteit van die kombinasie van insekdoders en swamdoders, aangesien vorige studies getoon het dat die kombinasie meer toksies as elke kategorie alleen kan wees.

Elena Zioga, die eerste skrywer van die studie, het kommer uitgespreek oor die blootstellingsverskille tussen byspesies en die teenwoordigheid van neonikotinoïede in hommelbystuifmeel wanneer dit nie op die monstervelde toegedien is nie. Dit dui daarop dat óf die neonikotinoïede in veldrande voortduur óf bye versamel besmette stuifmeel van anderkant die monstervelde. Die studie het ook aan die lig gebring dat neonikotinoïed-opsporing toegeneem het met die teenwoordigheid van wilde plante in hommelby-stuifmeel.

Die bevindinge van hierdie navorsing is betekenisvol omdat bye 'n deurslaggewende rol speel in bestuiwingsdienste en die ondersteuning van gesonde ekosisteme. Die blootstellingsverskille tussen byspesies dui daarop dat die gebruik van heuningbye as 'n verwysing vir die begrip van blootstelling aan plaagdoders moontlik nie 'n volledige prentjie verskaf nie.

Verdere ondersoek is nodig om die implikasies van hierdie bevindings te verstaan ​​en om die uitwerking van plaagdoderblootstelling op verskillende byspesies te verken.

Bron: Science of The Total Environment, DOI: 10.1016/j.scitotenv.2023.166214