’n Taakspan van wetenskaplikes wat deur die Internasionale Vereniging vir Stamselnavorsing (ISSCR) georganiseer is, het die behoefte aan standaardisering en kwaliteitbeheer in stamselnavorsing beklemtoon. Ten spyte daarvan dat navorsers slegs hul beste en mees goedgekarakteriseerde sellyne by stamselbanke ingedien het, is gevind dat meer as een derde van die sellyne wat ingedien is, nie kwaliteittoetsing doen nie.

In reaksie op hierdie kwessie het die taakspan, gelei deur Jack Mosher, 'n stel standaarde van 75 bladsye ontwikkel om wetenskaplike navorsing met behulp van pluripotente en weefselstamselle te lei. Die dokument spreek verskeie kwessies aan, insluitend die registrasie van 'n unieke identifiseerder vir sellyne, die nakoming van skenkertoestemmingsreëls en die voorkoming van kontaminasie en ewekansige mutasies. Dit sluit ook 'n kontrolelys in vir verslagdoeningspraktyke wat navorsers kan gebruik voordat vraestelle ingedien word.

Die standaarde is oor 'n tydperk van twee jaar ontwikkel en het insette van talle wetenskaplikes behels. Mosher en sy kollegas het 'n opsommende artikel in Stem Cell Reports, die ISSCR se joernaal, gepubliseer om hierdie poging te beskryf.

In 'n onderhoud met Spectrum beklemtoon Mosher die behoefte aan hierdie standaarde, en verklaar dat daar 'n groeiende kommer oor strengheid en reproduseerbaarheid in die veld van stamselnavorsing was. Die standaarde het ten doel om deursigtigheid te verhoog en uiteindelik die kwaliteit van wetenskaplike navorsing te verbeter.

Die implementering van hierdie standaarde behels die implementering van beste praktyke vir die gebruik van stamselle. Mosher beklemtoon dat daar geen nuwe konsepte in die dokument is nie, maar eerder 'n fokus op bewustheid en deursigtigheid. Alhoewel afdwinging nie 'n term is wat gebruik word nie, het verskeie joernale belangstelling uitgespreek om die kontrolelys wat in die standaarddokument verskaf word, aan te neem.

Die wetenskaplike gemeenskap het positief op die standaarde gereageer, met terugvoer wat tydens konferensie-aanbiedings ontvang is. Mosher moedig verdere terugvoer aan om die standaarde te verbeter, aangesien die veld van stamselnavorsing dinamies is en voortdurend ontwikkel.

Met betrekking tot outisme-navorsing, is die standaarde ontwerp om aanbevelings te gee vir enigiemand wat volwasse weefsel of pluripotente stamselle gebruik, ongeag die spesifieke siekte of seltipe wat bestudeer word. Hulle poog om konsekwentheid en betroubaarheid in stamselnavorsing oor verskeie dissiplines heen te verseker.

Ten slotte, die ISSCR se standaarde vir stamselnavorsing spreek die dringende behoefte aan standaardisering en gehaltebeheer in die veld aan. Deur beste praktyke te implementeer en deursigtigheid te verhoog, het hierdie standaarde ten doel om die geldigheid en reproduseerbaarheid van wetenskaplike navorsing wat stamselle gebruik, te verbeter.

