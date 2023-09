Nuwe missie om die donker eeue van die heelal te verken

By

'n Klein radioteleskoop genaamd LuSEE-Night sal in 2025 'n sending na die ander kant van die maan onderneem. Die sending, wat deur NASA en die Amerikaanse departement van energie befonds word, het ten doel om radiogolwe van die kosmiese Donker Eeue op te spoor, wat plaasgevind het oor 13.4 miljard jaar gelede. Die teleskoop sal deel wees van NASA se Commercial Lunar Payloads-program en sal aangesluit word deur 'n ander sending genaamd LuSEE-Lite.

Die Donker Eeue verwys na die tydperk ná die Oerknal toe die eerste sterre en sterrestelsels begin vorm het. Gedurende hierdie tyd het neutrale waterstofgas die heelal gevul en is deur bestraling geïoniseer. Min is egter oor hierdie era bekend, en LuSEE-Night poog om lig daarop te werp.

Om die dowwe radiogolwe van die Donker Eeue op te spoor, sal LuSEE-Night aan die ander kant van die maan geposisioneer word waar daar geen atmosfeer en geen steuring van die Aarde se radiogeraas is nie. Die missie sal tegnologieë soos antennas en batterye toets om te sien of hulle in die uiters koue maannagtoestande kan funksioneer.

Navorsers by die Lawrence Berkeley Nasionale Laboratorium bou die antennas vir LuSEE-Night, wat 20 voet lank sal wees en ontwerp is om te ontrol wanneer hulle land. Die sending sal ook staatmaak op 'n aflos-satelliet om met die aarde te kommunikeer, aangesien LuSEE-Night nie 'n direkte siglyn met ons planeet vanaf die ander kant van die maan sal hê nie.

Die sending word gesien as 'n voorloper vir groter en meer ambisieuse radioteleskope op die maan. Wetenskaplikes het voorgestel om 'n radioteleskoop aan die ander kant van die maan te bou wat die hele radiospektrum kan waarneem sonder inmenging van die Aarde. So 'n teleskoop sou ingenieursuitdagings bied, maar kan ons begrip van die heelal aansienlik uitbrei.

LuSEE-Night sal in vennootskap met Firefly Aerospace na die maan gevlieg word, en die verwagte sendingduur is 18 maande.

