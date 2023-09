Nuwe insigte in supermassiewe swart gate en sterrestelsels

Sterrekundiges het 'n baanbrekende ontdekking gemaak rakende die verband tussen stof rondom supermassiewe swart gate en radio-emissies van ligsterrestelsels. Hierdie bevinding is moontlik gemaak deur ontleding met behulp van die Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI).

DESI, wat tans 'n vyfjaar-opname doen, het optiese data vir ongeveer drie miljoen kwasars verskaf. Kwasars is helder sterrestelsels wat deur supermassiewe swart gate aangedryf word. Die navorsingspan het bevind dat kwasars met meer stof, wat rooier van kleur voorkom, sterker radio-emissies produseer in vergelyking met dié met minimale tot geen stof, wat baie blou voorgekom het.

Supermassiewe swart gate is teenwoordig in die middel van byna elke bekende sterrestelsel, insluitend ons eie Melkweg. In sommige sterrestelsels bevat die kern 'n oorvloed materiaal wat die supermassiewe swart gat aanvuur en vergroot, wat dit aktief en energiek maak. Dit lei tot die vorming van kwasars, wat van die helderste entiteite in die heelal is.

Terwyl die meeste kwasars intens blou voorkom as gevolg van die teenwoordigheid van 'n ligte skyf materie wat om die sentrale swart gat dwarrel, het sterrekundiges ook 'n fraksie van kwasars waargeneem wat intens rooi lyk. Die aard van hierdie rooi kwasars bly onduidelik, maar die bestudering van hul fisika kan waardevolle insigte verskaf oor die omvang van stof rondom die sentrale gebied.

Die span, gelei deur dr. Victoria Fawcett van Newcastle Universiteit, het spektroskopiese data van DESI gebruik om ongeveer 35,000 XNUMX kwasars en hul stofvlakke te ontleed, en het hierdie inligting met hul radio-emissies gekorreleer. Hul bevindings, gepubliseer in die Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, het aan die lig gebring dat rooi kwasars meer geneig is om robuuste radio-emissies te vertoon in vergelyking met blou kwasars.

Die verband tussen rooiheid en radioaktiwiteit in kwasars word toegeskryf aan die kragtige gasuitvloei uit die supermassiewe swart gat. Hierdie uitvloeie werk in wisselwerking met nabygeleë stof, wat skokgolwe en radio-emissies genereer. Met verloop van tyd maak hierdie uitvloeie die sentrale streek van die sterrestelsel skoon van stof en gas, wat swakker radio-emissies van blou kwasars openbaar.

Om rooi kwasars te verstaan ​​is noodsaaklik om die langtermyn-evolusie van sterrestelsels te verstaan. Dr. Fawcett het opgewondenheid uitgespreek oor die ontdekking van duisende voorheen skaars rooi kwasars en verklaar dat hulle op die punt staan ​​om hul aard ten volle te verstaan. Hierdie jongste navorsing demonstreer die belangrike rol wat rooi kwasars in sterrestelsel-evolusie speel, en werp nuwe lig op die impak van supermassiewe swart gate.

