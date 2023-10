Gebluste sterrestelsels in die vroeë heelal

Sterrekundiges is gefassineer deur die ontdekking van massiewe, aktiewe sterrestelsels in die vroeë heelal met behulp van die James Webb-ruimteteleskoop (JWST). Die JWST het egter ook 'n aantal sterrestelsels gevind wat merkwaardig stil is met min of geen aktiewe stervorming nie. Dit het die vraag laat ontstaan ​​oor hoe sterrestelsels "gedood" kan word of hul sterformasie so vroeg gesluit kan word.

Vorige navorsing het getoon dat sterrestelsels in die nabygeleë kosmos geblus kan word, maar daar is nog baie om te leer oor die meganismes wat dit veroorsaak. Sommige sterrekundiges het voorgestel dat aktiewe galaktiese kerne (AGN) en supernovas verantwoordelik kan wees vir die verhitting van die interstellêre medium en die voorkoming van stervorming. ’n Onlangse studie wat op die arXiv-voordrukbediener gepubliseer is, ondersoek egter of supernovas alleen kan veroorsaak dat sterrestelsels stil word in die vroeë heelal.

Die navorsers het 'n model gebou om te ondersoek hoeveel energie supernovas in sterrestelsels kan inspuit en dit vergelyk met waarnemings van twee uitgebluste sterrestelsels wat deur die JWST ontdek is. Die resultate het getoon dat supernovas meer effektief sou wees om stervorming in kleiner sterrestelsels te stuit. Die twee sterrestelsels wat bestudeer is, was egter massief genoeg dat verkoelingsmeganismes die verhitting van supernovas sou oortref, wat aandui dat supernovas waarskynlik nie die hoofoorsaak van hul stilte sal wees nie.

Nog 'n moontlike meganisme wat deur die skrywers voorgestel word, is die stralingsdruk van 'n uitbarsting van stervorming. Vorige studies het getoon dat hierdie sterrestelsels 'n tydperk van intense sterrebars ondergaan het voordat dit uitgeblus is. Die straling van hierdie uitbarsting, veral van die warm, jong sterre, kan die gas verhit en verdere stervorming inhibeer. Nog 'n studie het egter twyfel laat ontstaan ​​oor die doeltreffendheid van hierdie meganisme, aangesien dit tot die gevolgtrekking gekom het dat die tydsberekening van die uitbarsting in een van die uitgebluste sterrestelsels nie met die model se verwagtinge ooreenstem nie.

Verdere navorsing is nodig om die prosesse agter sterrestelsel-blus in die vroeë heelal te verstaan. Deur meer voorbeelde van geblusde sterrestelsels te bestudeer, kan wetenskaplikes hulle vergelyk met verskeie blusmodelle en insig kry in die dominante meganismes wat speel.

Bronne:

– Viola Gelli et al, Kan supernovas stervorming in hoë-z-sterrestelsels uitblus?, arXiv (2023)

– Tibor Dome et al, Mini-Quenching of High-Redshift Galaxies by Bursty Star Formation, arXiv (2023)

Joernaal: arXiv

Bron: Heelal vandag