Brian May, koningin-kitaarspeler en astrofisikus, help NASA met die insameling van asteroïdemonsters

Brian May, veral bekend as die kitaarspeler vir die rockgroep Queen, het weereens sy veelsydige talente gedemonstreer deur NASA te help om sy eerste asteroïdemonster ooit te versamel. As 'n astrofisikus het May 'n deurslaggewende rol gespeel in die OSIRIS-REx-sending, wat onlangs 'n monster van die naby-aarde asteroïde Bennu teruggestuur het.

In 'n snit wat op NASA TV uitgesaai is, het May sy trots uitgespreek om 'n spanlid van OSIRIS-REx te wees. Hy het die sendingleier, Dante Lauretta, en die hele span geloof vir hul ongelooflike harde werk. May, wat tans vir 'n Queen-toer repeteer, kon nie teenwoordig wees vir die monster-terugkeer nie, maar het sy ondersteuning en opgewondenheid vir die belangrike geleentheid oorgedra.

Die OSIRIS-REx-ruimtetuig het die monster van Bennu in 2020 versamel voordat sy terugreis na die Aarde begin het. May se bydrae tot die missie het ingesluit die skep van stereoskopiese beelde uit die ruimtetuig se data. Hierdie beelde het gehelp om 'n veilige landingsplek vir die versameling van die monster op te spoor.

Nadat die monsterkapsule in Utah afgelaai is, sal OSIRIS-REx sy reis voortsit om 'n ander asteroïde genaamd Apophis te bestudeer. Hierdie deurlopende missie beklemtoon NASA se toewyding om hemelliggame te bestudeer en ons begrip van die heelal te bevorder.

