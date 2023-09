Brian May help NASA om eerste asteroïdemonster terug te keer

Brian May, die kitaarspeler van die rockgroep Queen en 'n astrofisikus, het 'n klein maar belangrike rol gespeel om NASA te help om sy eerste asteroïdemonster ooit na die aarde terug te keer. May het sy ontsaglike trots uitgespreek as 'n spanlid van OSIRIS-REx, die ruimtetuig wat verantwoordelik is vir die versameling van die monster van die asteroïde Bennu.

Die OSIRIS-REx-ruimtetuig, wat sewe jaar gelede gelanseer is, het Sondag deur die aarde gevlieg nadat die monster van die 4.5 miljard jaar oue asteroïde suksesvol versamel is in 2020. Die monster is toe terug na die aarde, spesifiek Utah, in 2021. May se bydrae tot die missie het behels die skep van stereoskopiese beelde uit die ruimtetuig se data. Hierdie beelde het die sendingleier, Dante Lauretta, en die span gehelp om 'n veilige plek op te spoor om te land en die monster te versamel.

May, wat nie tydens die monsterherwinning saam met die span was nie, het verduidelik dat hy vir 'n Queen-toer geoefen het, maar sy hart het by hulle gebly. Hy het almal gelukgewens wat onvermoeid aan die sending gewerk het, veral sy dierbare vriend Dante.

Die terugkeer van hierdie asteroïdemonster is betekenisvol aangesien dit ongerepte monsters verskaf wat nie deur die Aarde se atmosfeer besmet is nie. Wetenskaplikes hoop om die oorsprong van lewe te ontdek deur hierdie monsters te bestudeer en moontlik die "sade van lewe" daarin te vind. Die delikate aard van die monsters maak hul suksesvolle terugkeer na die aarde selfs meer betekenisvol, aangesien hulle waarskynlik sal disintegreer as hulle met die aarde se oppervlak raak.

In die toekoms, nadat die monsterkapsule in Utah afgelaai is, sal die OSIRIS-REx-ruimtetuig sy reis voortsit om 'n ander asteroïde genaamd Apophis te bestudeer.

– Stereoskopiese beeldvorming: die tegniek wat gebruik word om 3D-beelde te skep wat 'n intuïtiewe beeld van die terrein bied.

– OSIRIS-REx: NASA se missie om die asteroïde Bennu te bestudeer en 'n monster te versamel om terug te bring na die aarde.

[Video Bron: NASA TV en Pennsylvania Company]