Webb-ruimteteleskoop neem kwarts nanokristalle waar in die atmosfeer van eksoplaneet WASP-17 b

Navorsers wat NASA se James Webb-ruimteteleskoop gebruik, het 'n opwindende ontdekking gemaak in die hoë hoogte wolke van die eksoplaneet WASP-17 b. Vir die eerste keer is bewyse van kwarts-nanokristalle, in die vorm van silika-deeltjies, in 'n eksoplaneetatmosfeer opgespoor. Hierdie baanbrekende waarneming is moontlik gemaak met MIRI (Webb se Mid-Infrared Instrument).

WASP-17 b, ook bekend as Ditsö̀, is 'n warmgasreus wat ongeveer 1,300 3.7 ligjare van die aarde af geleë is in die sterrebeeld Scorpius. Dit wentel om sy ster op 'n ongelooflike nabye afstand, en voltooi een volle stroombaan in net 17 Aarde-dae. Met 'n volume meer as sewe keer dié van Jupiter en 'n massa minder as die helfte van Jupiter, is WASP-XNUMX b 'n buitengewoon groot en pofferige planeet. Sy verlengde atmosfeer en kort wentelperiode maak dit 'n ideale kandidaat vir waarneming deur transmissiespektroskopie te gebruik.

Met behulp van MIRI se lae-resolusie-spektrograaf het navorsers meer as 1,275 17 metings ingesamel tydens die vervoer van WASP-28 b, voor, tydens en na die gebeurtenis. Die verandering in helderheid van 8.6 golflengtebande van middel-infrarooi lig is gemeet, wat sterrekundiges in staat stel om die hoeveelheid lig wat deur die planeet se atmosfeer geblokkeer word, te bereken. Die gevolglike transmissiespektrum het 'n duidelike kenmerk rondom XNUMX mikron geopenbaar, wat die teenwoordigheid van silikadeeltjies in die wolke aandui.

Dit was die eerste identifikasie van SiO2 in 'n eksoplaneet en die eerste identifikasie van enige spesifieke wolkspesie in 'n transiterende eksoplaneet. Die opsporing van kwarts-nanokristalle verskaf waardevolle insigte in die samestelling van eksoplaneet-atmosfeer en hul weerpatrone.

Die James Webb-ruimteteleskoop, met sy voortreflike sensitiwiteit en vermoë om subtiele effekte van groot afstande te meet, maak nuwe deure oop in ons begrip van verre wêrelde. Hierdie ontdekking beklemtoon die vermoëns van Webb se instrumente en baan die weg vir verdere verkenning van eksoplaneet-atmosfeer.

