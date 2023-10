Sterrekundiges ontdek klein kwartskristalle in die atmosfeer van eksoplaneet WASP-17b

Sterrekundiges wat die James Webb-ruimteteleskoop gebruik, het 'n opwindende ontdekking gemaak. Vir die eerste keer ooit het hulle klein kwartskristalle wat silika bevat binne die atmosfeer van 'n eksoplaneet opgespoor. Die eksoplaneet, bekend as WASP-17b, is 'n gasreus wat 1,300 XNUMX ligjare van die aarde af geleë is.

Vorige waarnemings van die Hubble-ruimteteleskoop het die teenwoordigheid van aërosols, of klein deeltjies, in die atmosfeer van WASP-17b aangedui. Die navorsers het egter nie verwag dat hierdie aërosols van kwarts gemaak sou word nie. Silika, die hoofkomponent van kwarts, is 'n algemene mineraal wat op aarde voorkom en word gebruik om glas te vervaardig.

Die opsporing is gemaak met behulp van die Mid-Infrared Instrument op die Webb-teleskoop. Die navorsers was opgewonde oor die ontdekking, aangesien hulle verwag het om magnesiumsilikate in plaas van kwarts te vind. Magnesiumsilikate is voorheen in eksoplaneetatmosfeer opgespoor, maar kwarts is 'n nuwe vonds.

Die teenwoordigheid van kwarts in WASP-17b se atmosfeer kan wetenskaplikes help om die materiale wat planetêre omgewings anders as ons eie vorm, beter te verstaan. Die hoë hoogte wolke op die planeet, waar die kwarts-nanopartikels gevind is, word deur uiterste toestande gevorm. Met temperature van ongeveer 2,700 XNUMX grade Fahrenheit en druk een duisendste van wat ons op aarde se oppervlak ervaar, kan soliede kristalle direk uit gas vorm sonder om eers deur 'n vloeibare fase te gaan.

WASP-17b is gety-toegesluit aan sy ster, wat beteken dat die een kant altyd na die ster kyk en versengende temperature ervaar, terwyl die ander kant koeler bly. Die navorsers bespiegel dat die kwartsdeeltjies binne die eksoplaneet se atmosfeer warrel, aangedryf deur hoëspoedwinde.

Die ontdekking van kwartskristalle in die atmosfeer van WASP-17b bied waardevolle insigte in die samestelling van warm gasreuse soos dit. Deur die verskillende materiale wat in eksoplanetatmosfeer voorkom, te verstaan, kan wetenskaplikes 'n breër begrip kry van hul algehele samestelling en hoe hulle hul omgewings vorm.

Die James Webb-ruimteteleskoop se sensitiewe bespeurings verander ons begrip van eksoplanete en hul atmosferiese toestande. Deur nuwe besonderhede oor eksoplanete te ontbloot, kan navorsers ons begrip van die heelal en die diverse omgewings wat buite ons eie sonnestelsel bestaan, verdiep.

Bronne:

– [The Astrophysical Journal Letters](https://iopscience.iop.org/article/10.3847/2041-8213/ac04c3)

– CNN