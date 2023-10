Baanbrekersontwikkeling van selfgenesende elektroniese vel

In 'n onlangse studie wat in Science gepubliseer is, het Zhenan Bao, 'n professor in Chemiese Ingenieurswese aan die Stanford Universiteit, en haar navorsingsgroep aansienlike vordering gemaak in die ontwikkeling van selfgenesende elektroniese vel. Hierdie e-vel, wat in voorkoms en tekstuur soos menslike vel lyk, gebruik sagte, dun en buigsame geïntegreerde stroombane om druk en temperatuur om te skakel in laespanning elektriese seine wat deur die brein verstaan ​​kan word.

Bao se e-vel, wat oorspronklik ontwerp is vir gebruik in prostetika, word nou toegepas op verskeie velde soos presisiegesondheid, robotika, verbruikersprodukte en mediese toestelle. Oor die afgelope 19 jaar het die Bao-groep se elektroniese vel ontwikkel van die waarneming van handgreep, bloeddruk, neurochemikalieë en breingolwe tot selfgenesend en bioafbreekbaar.

Die deurbraak wat tot die onlangse publikasie in Science gelei het, het gekom uit 'n vraag wat 'n gehoorlid tydens een van Bao se praatjies gestel het. Hierdie vraag het nuuskierigheid aangewakker en gelei tot die ontdekking van nuwe verskynsels wat verband hou met die herstel van veelvuldige lae elektroniese vel. Bao en haar span het molekulêre ontwerpbeginsels ontwikkel wat hierdie lae toelaat om self te herken en met die korrekte eweknieë te genees, wat die behoefte aan handbelyning uitskakel.

Terwyl prototipes vir die meting van basiese menslike fisiologiese parameters soos bloeddruk, hartklop en asemhalingstempo reeds bestaan, word meer gevorderde waarneming, soos die opsporing van chemikalieë uit sweet, tans getoets. Die kommersialisering van inplantbare elektroniese vel is egter nog jare weg vanweë die uitgebreide validering wat nodig is vir bioversoenbaarheid.

Een unieke aspek van Bao se e-vel is die gebruik van bioafbreekbare materiale. Geïnspireer deur die bioafbreekbaarheid van menslike vel, het die span die materiale ontwerp om minimale omgewingsimpak te hê en moontlik herwinbaar te wees. Vir inplantbare toestelle is die doelwit dat die hele toestel na gebruik afbreek, wat bykomende operasies onnodig maak. Die bereiking van beide hoë werkverrigting en bioversoenbaarheid in die afgebreekte produkte bied egter 'n groot uitdaging.

In haar navorsing balanseer Bao fokus met kreatiwiteit. Terwyl sy toegewyd bly aan die groter navorsingsdoelwitte, moedig sy haar studente aan om nuwe idees te verken, selfs al lyk dit riskant of onkonvensioneel. Samewerking tussen individue met uiteenlopende agtergronde word ook beklemtoon om kreatiwiteit en verskillende perspektiewe te bevorder.

As voorsitter van die departement chemiese ingenieurswese tydens die pandemie, het Bao se leierskap ontwikkel. Om na stemme uit verskeie dele van die departement en universiteit te luister, het haar benadering tot leierskap gevorm, wat haar in staat gestel het om aan te pas en ingeligte besluite te neem.

Met voortgesette vooruitgang in selfgenesende elektroniese vel, hou die toekoms geweldige potensiaal in vir toepassings in velde soos medisyne, robotika en verbruikerselektronika. Bao se werk baan die weg vir 'n nuwe generasie elektronika wat naatloos met die menslike liggaam integreer.

Bronne:

– Studie gelei deur Zhenan Bao gepubliseer in Science (Mei 2023)

– Onderhoud met Zhenan Bao in The Stanford Daily (TSD)