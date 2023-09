NASA se OSIRIS-REx-sending stuur monster van asteroïde na die aarde suksesvol terug

NASA se OSIRIS-REx-sending het 'n groot mylpaal bereik deur 'n monster van die naby-aarde asteroïde Bennu suksesvol terug te stuur. Sondag het 'n monster-terugvoerkapsule, ongeveer die grootte van 'n mini-yskas, veilig in die Utah-woestyn geland, met ongeveer 250 gram regoliet (grond) wat van Bennu versamel is. Die primitiewe inhoud van die monster kan waardevolle insigte verskaf oor die materiale wat die vroeë sonnestelsel gevorm het.

Die OSIRIS-REx-missie, wat in 2016 van stapel gestuur is, het ten doel gehad om Bennu te bestudeer en 'n monster terug te bring vir ontleding. Bennu, wat tydens die sonnestelsel se vroeë jare gevorm is, bestaan ​​hoofsaaklik uit koolstof en minerale wat minimale veranderings ondergaan het. Die monster van sy oppervlak kan leidrade gee oor die minerale en materiale wat 'n rol gespeel het in die vorming van die vroeë sonnestelsel.

In die loop van twee jaar het die ruimtetuig Bennu ondersoek, op soek na 'n ideale plek om 'n monster te versamel. Een van die instrumente aan boord van die ruimtetuig, genaamd REXIS (Regolith X-ray Imaging Spectrometer), is ontwerp deur meer as 100 studente van die MIT Departement van Aarde, Atmosferiese en Planetêre Wetenskappe, MIT Departement Lugvaartkunde en Ruimtevaartkunde, die Harvard College Observatory, die MIT Kavli Instituut vir Astrofisika en Ruimtenavorsing, en MIT Lincoln Laboratory. REXIS het X-strale gebruik om die asteroïde se oppervlakmateriaal te karteer, wat gehelp het met die keuse van 'n monsternemingsplek.

Nadat die monster-terugkeerkapsule vir herbetreding vrygestel is, het die ruimtetuig nou sy koers na die asteroïde Apophis ingeslaan. Die kapsule self is na Houston se Johnson Space Center vervoer, waar wetenskaplikes die Bennu-stof sal ondersoek en aan navorsers wêreldwyd sal versprei vir verdere studie.

Richard Binzel van MIT, 'n mede-ondersoeker op die OSIRIS-REx-missie, het sy opgewondenheid uitgespreek oor die suksesvolle landing en herwinning van die monster. Binzel, wat gehelp het om die REXIS-instrument te ontwikkel, het die belangrikheid beklemtoon om 'n monster van Bennu terug te sien na die aarde na jare se werk en missie-ontwikkeling.

Die metings wat deur die ruimtetuig se instrumente gemaak is terwyl dit in 'n wentelbaan was, het waardevolle insigte verskaf oor Bennu se samestelling en koolstofryke aard. Laboratoriumanalise is egter nodig om hierdie bevindinge te bevestig en die data akkuraat te interpreteer. Die terugkeer van werklike monsters na die Aarde se laboratoriums sal die "grondwaarheid" verskaf wat nodig is om ons begrip van asteroïdes te bevestig.

In die algemeen is die suksesvolle terugkeer van die monster van Bennu 'n beduidende prestasie vir NASA se OSIRIS-REx-sending en bied wetenskaplikes die geleentheid om meer oor die vroeë sonnestelsel en die samestelling van asteroïdes te ontdek.

