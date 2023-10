Verskuif die grense van klein meganiese toestelle met voldoenende meganismes

Meganiese aksies is noodsaaklik vir die funksionering van die moderne samelewing, van enjins tot skakelaars en hefbome. Om hierdie meganismes af te skaal tot mikroskopiese vlakke bied egter uitdagings. Wrywing en meganiese sterkte word beduidende struikelblokke wanneer funksionele toestelle op 'n geminiaturiseerde skaal geskep word. Mark Rober, in samewerking met Brigham Young Universiteit (BYU) en sy Compliant Mechanism Research-groep, ondersoek hoe om hierdie uitdagings te oorkom in 'n onlangse video.

Die oplossing lê in die gebruik van 'n voldoenende meganisme (CM) wat die raam, veermeganisme en sneller in 'n enkele struktuur kombineer. Deur hierdie benadering te gebruik, is 'n miergrootte blastergeweer ontwerp en na verskeie herhalings op Thingiverse as STL-lêers gedeel.

Die innovasie stop nie daar nie. Die span het ook met koolstofnanobuise (CNT's) geëksperimenteer om 'n selfs kleiner weergawe van die blaster te skep. Hierdie delikate toestel vereis egter presisie-instrumente om te manipuleer, aangesien dit maklik vernietig kan word. Nietemin het dit steeds die vermoë om projektiele te skiet net soos sy groter eweknieë.

Om dit nog verder te neem, het die navorsers by die Salk Instituut vir Biologiese Studies 'n selfsamestellende weergawe van die blaster ontwikkel deur gebruik te maak van DNA. In hierdie tegniek word die een kant van 'n DNS-ketting selektief ondersteun met bypassende ACGT-molekules op bedekte ondersteuners. Wanneer dit in 'n oplossing gekombineer word, word hierdie molekules self saamgestel in aanpasbare strukture, wat moontlik voldoenende meganismes insluit wat die mediese wetenskap kan rewolusie.

Alhoewel dit onseker bly wanneer T-selle toegerus sal word met molekulegrootte blaasgewere of medisyne afgelewer sal word met behulp van nanobotte gewapen met piepklein pyltjies, sal voldoenende meganismes waarskynlik 'n belangrike rol speel in hierdie vooruitgang.

