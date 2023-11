Die Chicxulub-geleentheid: Onthulling van die impak van stof op dinosourusse

Die uitwissing van die dinosourusse, wat veroorsaak is deur die rampspoedige Chicxulub-asteroïde-ongeluk aan die kus van Mexiko 66 miljoen jaar gelede, het wetenskaplikes lank verwar. 'n Onlangse studie wat in Nature Geoscience gepubliseer is, bied egter 'n vars perspektief oor hoekom hierdie magtige wesens hul ontydige dood in die nasleep van hierdie verwoestende gebeurtenis ontmoet het.

Vorige navorsing het gefokus op die rol van verhoogde atmosferiese swaelkonsentrasies, wat 'n onherbergsame omgewing vir lewe op Aarde skep. Die Chicxulub-asteroïde, die grootste astronomiese liggaam wat ons planeet beïnvloed het, het 'n kolossale 112 myl-wye impakkrater in die Golf van Mexiko agtergelaat. Hierdie botsing het 'n enorme hoeveelheid swael—iewers tussen 30 en 500 gigaton—in die atmosfeer vrygestel. Die swael het met ander gasse gekombineer om sulfaat-aërosols te vorm, wat gelei het tot 'n dik sluier van gas wat sonlig belemmer het, wat wêreldwye temperatuurdalings van 3.6 tot 14.4 grade Fahrenheit veroorsaak het.

Terwyl die temperatuurdaling dodelik sou wees vir koelbloedige reptiele soos dinosourusse, stel die Nature Geoscience-studie 'n alternatiewe meganisme agter hul uitwissing voor. Die Belgiese navorsingspan stel voor dat fyn stofdeeltjies, gegenereer uit die verpoeierde rots by die impakterrein, 'n deurslaggewende rol gespeel het. Hierdie stof sou hoog in die atmosfeer gekatapulteer gewees het, wat 'n lang tydperk van donkerte op die Aarde se oppervlak veroorsaak het, wat vir ongeveer twee jaar duur.

Die afwesigheid van sonlig het fotosintese gestop, 'n kritieke proses vir plantoorlewing, wat 'n onmiddellike bedreiging vir alle plantlewe tot gevolg gehad het. Sonder 'n volhoubare voedselbron het plant-etende diere en hul roofdiere dreigende gevaar in die gesig gestaar. Die ineenstorting van die voedselweb, veroorsaak deur die staking van fotosintese, het uiteindelik gelei tot die uitsterwing van die dinosourusse en talle ander spesies.

vrae

Wat het die uitsterwing van die dinosourusse veroorsaak?

Die uitsterwing van die dinosourusse is hoofsaaklik veroorsaak deur die Chicxulub-asteroïde-ongeluk aan die kus van Mexiko, wat gelei het tot 'n kombinasie van faktore, insluitend verhoogde swaelkonsentrasies en die teenwoordigheid van stof in die atmosfeer.

Hoe het die asteroïde-impak gelei tot die ondergang van die dinosourusse?

Die Chicxulub-asteroïde-impak het aansienlike globale verkoeling veroorsaak as gevolg van verhoogde swaelkonsentrasies en die teenwoordigheid van fyn stof in die atmosfeer. Die gevolglike temperatuurdaling, gekombineer met langdurige duisternis, het fotosintese gestop, die voedselweb laat ineenstort en tot die uitsterwing van die dinosourusse gelei.

Watter rol het fotosintese in die uitsterwing gespeel?

Fotosintese is die proses waardeur plante sonlig, water en koolstofdioksied in energie omskakel, plantlewe onderhou en suurstof vrystel. Die staking van fotosintese as gevolg van die asteroïde-impak het plante nie in staat gestel om te oorleef nie, wat gelei het tot die uitsterwing van plantvretende diere en gevolglik die vleisetende roofdiere wat op hulle staatgemaak het.

Bron: BBC