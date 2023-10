'n Versameling snaakse tekens en ongewone liggings

Hierdie artikel ondersoek 'n paar snaakse tekens en ongewone liggings wat die aandag van lesers getrek het. Een leser stel voor dat in plaas daarvan om die grootte van 'n area met 'n asteroïde se volume te vergelyk, dit beter sal wees om 'n bekende verwysingspunt soos Sydney Harbour te gebruik. Nog 'n leser deel 'n storie oor iemand wat vroeër interessante tekens van regoor die wêreld versamel het. Een van die gunsteling tekens was van 'n Switserse trein wat gesê het: "Dit is verbode om op en af ​​te spring terwyl die trein in beweging is." Nog 'n onvergeetlike teken is in Tokio se Ginza-distrik gesien, wat verklaar het: "Hier is 'n baie goeie plek om ongelukke te hê."

Ander lesers deel hul ontmoetings met snaakse tekens. Een leser onthou dat hy twee tekens in 'n parkeerstasie gesien het, een wat "Wayout" sê en 'n ander wat sê "Parkering", wat die potensiaal vir skouspelagtige voertuigbewegings voorstel. Nog 'n leser onthou 'n bord in Londen wat oorspronklik gesê het: "Private Mews. Geen parkering toegelaat nie,” maar is verander om te sê: “Privaat mews. Geen blaf toegelaat nie.”

Die artikel maak ook melding van die What3words-toepassing, 'n geokodestelsel wat enige plek op aarde met 'n resolusie van ongeveer drie meter kan bepaal. Die toepassing genereer ewekansige name vir elke ligging, maar daar blyk 'n sweempie humor in sommige van die gegenereerde name te wees. Een leser het byvoorbeeld "voice.truth.treaty" ingeskryf en 'n afgeleë ligging in Alaska gekry, terwyl die invoer van "truths.voices.treaty" tot 'n plek in Victoria gelei het. Nog 'n leser het ontdek dat "barn.full.hello" verwys na 'n vierkant in die Parlementshuis in Canberra.

Oor die algemeen vertoon hierdie artikel amusante tekens en onverwagte liggings wat die aandag en fassinasie van lesers vasgevang het. Dit beklemtoon die vreugde en humor wat op onverwagte plekke en ontmoetings gevind kan word.

