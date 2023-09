The Psyche Mission: Verken 'n metaalryke asteroïde

Die Psyche-sending, wat op 5 Oktober 2023 van stapel gestuur sal word, het ten doel om die asteroïde Psyche te verken, wat in die asteroïdegordel tussen Mars en Jupiter dryf. Wetenskaplikes is geïntrigeerd deur die asteroïde omdat sommige meen dit kan die oorblyfsels van 'n mislukte planeet se ysterryke kern wees, wat moontlik 'n verbysterende $10,000 XNUMX kwadrilljoen werd is. Daar is egter bespiegeling dat Psyche eintlik 'n "rommelhoop" kan wees eerder as 'n soliede metaal asteroïde.

Onder leiding van Arizona State University, sal die sending 'n ruimtetuig stuur om Psyche vir drie jaar te wentel, waartydens wetenskaplikes hoop om meer inligting oor die asteroïde se oorsprong en sy topografie te ontbloot. Hulle poog ook om die ouderdom van sy oppervlak te bepaal, wat insig kan gee in die binne-samestellings van aardplanete soos die Aarde.

Alhoewel dit moeilik is om die waarde van ruimtevoorwerpe te skat, is die potensiële metaalhulpbronne in Psyche teen 'n astronomiese bedrag gewaardeer. NASA maak egter duidelik dat die sending nie gaan oor die ontginning van die asteroïde nie, maar eerder om dit te bestudeer om meer te wete te kom oor asteroïdes en die vorming van aardplanete.

Psyche, vernoem na die Griekse godin van die siel, meet ongeveer 140 myl in deursnee en het 'n oppervlakte van ongeveer 64,000 30 vierkante myl. Huidige digtheidskattings dui daarop dat die asteroïde 60 tot XNUMX% metaal per volume is, wat 'n moontlike skeiding van sy samestelling in 'n ysterkern en rotsagtige mantel voorstel as gevolg van 'n vorige botsing.

Die ruimtetuig sal drie primêre instrumente dra om Psyche te ondersoek: 'n multispektrale beeldhouer, 'n gammastraal- en neutronspektrometer en 'n magnetometer. Hierdie instrumente sal onderskeidelik beelde opneem, elementêre samestelling meet en kyk vir enige oorblywende magnetiese veld.

Daarbenewens sal die Psyche-ruimtetuig 'n X-band radiotelekommunikasiestelsel gebruik om die asteroïde se swaartekrag en struktuur te karteer. Die sending sluit 'n verbyvlug van Mars in Mei 2026 in vir 'n swaartekraghulp voordat dit 'n wentelbaan om Psyche betree.

Ten slotte verteenwoordig die Psyche-sending 'n belangrike stap in ons begrip van asteroïdes en die vorming van aardse planete. Deur die metaalryke asteroïde te bestudeer, hoop wetenskaplikes om waardevolle insigte te verkry oor die samestelling en geskiedenis van hemelliggame in ons sonnestelsel.

Bronne:

– NASA

– Arizona State University