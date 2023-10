NASA begin Psyche Mission met SpaceX se Falcon Heavy Rocket

By

NASA gaan sy komende Psyche-sending van stapel stuur met SpaceX se Falcon Heavy-vuurpyl, wat die agentskap se eerste gebruik van die kragtige vuurpyl vir een van sy missies merk. Die bekendstelling is geskeduleer vir 13 Oktober om 10:19 oostelike tyd, na 'n vertraging vanaf 12 Oktober as gevolg van swak weerstoestande. Met 'n 40%-kans op gunstige weer tydens hierdie oombliklike bekendstellingsvenster, sal die missie na verwagting voortgaan soos beplan.

Die Psyche-sending sal die agtste vlug vir die Falcon Heavy wees, maar die eerste wat aan NASA opgedra word. Voorheen is die vuurpyl vir kommersiële en Amerikaanse militêre klante gebruik na sy suksesvolle demonstrasielansering in Februarie 2018. Vir hierdie missie sal die Falcon Heavy onder NASA se Launch Service Program se Kategorie 3 funksioneer, wat gereserveer is vir hoë-waarde missies met uitgebreide agentskap resensies en suksesvolle bekendstellings.

In onlangse jare het NASA toenemend op die Falcon Heavy staatgemaak vir sy groot missies as gevolg van die aftrede van United Launch Alliance se Atlas 5 en vertragings met ander vuurpyle. Die vuurpyl is tans gekontrakteer vir die lansering van die GOES-U weersatelliet, Europa Clipper planetêre wetenskapsending, die maanpoort se eerste twee modules, en die Romeinse ruimteteleskoop sterrewag.

SpaceX het akkommodasie vir NASA gemaak met betrekking tot die Psyche-bekendstelling. Op NASA se versoek het die maatskappy 'n Falcon 9-lansering van Starlink-satelliete uitgestel om die Falcon Heavy-lansering te prioritiseer. Hierdie vertraging gee NASA-ingenieurs genoeg tyd om data van 'n vorige lansering te evalueer voordat die Falcon Heavy-lansering goedgekeur word. Soos met Falcon 9, het NASA die herbruikbaarheid van sekere komponente van die Falcon Heavy aanvaar, insluitend die twee kantversterkers wat hul vierde bekendstelling op die Psyche-sending sal maak.

Terwyl herbruikbaarheid na sommige komponente strek, sal loonvragskerms nie vir die Psyche-missie hergebruik word nie. NASA het egter besprekings met SpaceX begin oor die hergebruik van kappe vir toekomstige lanserings, met die doel om kappe-hergebruik teen laat 2024 of vroeg in 2025 te implementeer.

Oor die algemeen verteenwoordig die Psyche-sending 'n belangrike mylpaal in NASA se samewerking met SpaceX en beklemtoon die agentskap se toenemende afhanklikheid van die Falcon Heavy vir sy kritieke wetenskap- en verkenningsmissies.

Bronne: NASA, SpaceX