Nuwe studie onthul rol van streamers en filamente in stervorming

’n Onlangse studie wat deur wetenskaplikes by die Max Planck-instituut vir Buiteaardse Fisika gedoen is, werp lig op die rol van streamers en filamente in die proses van stervorming. Voorheen is geglo dat sterre slegs binne molekulêre wolke gevorm het. Hierdie studie toon egter dat streamers en filamente wat uit die binnekant van die molekulêre wolk strek, ook 'n deurslaggewende rol speel in die verskaffing van vars gas om die groeiende protosterre te voed.

Die standaardproses van stergeboorte begin met digte molekulêre wolke, waar materiaal verkieslik in een area begin ophoop. Soos die wolk saamtrek as gevolg van selfswaartekrag, trek dit meer materiaal in totdat temperature en druk hoog genoeg word vir 'n protoster om te vorm. Uiteindelik begin kernfusie, en 'n ster word gebore. Hierdie hele proses neem miljoene jare en behels verskeie faktore soos magnetiese velde.

Die studie het gefokus op 'n ster in die Barnard 5-streek, met behulp van teleskope en die Atacama Large Millimeter Array (ALMA) om die filamente en streamers te ondersoek. Die span het ontdek dat hierdie strukture leipype is vir vars gas vanaf die groter newel in die protostellêre skyf wat die ontwikkelende ster omring. Die bevindinge dui daarop dat die stervormingsproses veelvlakkig is, met die streamers wat 'n deurslaggewende rol speel om die jong stervoorwerpe met die ouerwolk te verbind.

Daarbenewens beklemtoon die studie die implikasies vir planeetvorming. Planete vorm uit materiaal in die protostellêre skyf en sal deur die chemiese samestelling van die inkomende gas beïnvloed word. Die streamers en filamente bring ongerepte materiaal in wat nie deur die temperature en druk binne die stergeboorte-crèche geraak is nie. Daarom sal die samestellings van pasgebore planete in streke soos Barnard 5 die chemiese vingerafdrukke van die inkomende materiale dra.

Hierdie navorsing verskaf waardevolle insigte oor die kompleksiteite van stervorming en beklemtoon die onderlinge verband van verskeie skale in die proses. Om die rol van streamers en filamente in stervorming en planeetvorming te verstaan, is noodsaaklik om die geheimenisse van ons heelal te ontrafel.

Bron: Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics & Astronomy & Astrophysics Journal