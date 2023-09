Stof in die wind

Wolke is nie net 'n pragtige natuurverskynsel nie, maar speel ook 'n deurslaggewende rol in die aarde se klimaat deur straling te blokkeer en vas te vang. Om 'n beter begrip van wolkfisika te kry, het navorsers onlangs 'n studie oor gletserstof in Alaska gedoen. Hulle het gevind dat stof in wolke die vorming van yskristalle vergemaklik, wat beïnvloed hoe vinnig wolke versprei. In vergelyking met stof van woestynomgewings op lae breedtegraad, is gevind dat die stof wat hulle in Alaska bestudeer het, meer aktief is as 'n ys-kernvormende materiaal. Die teenwoordigheid van biologiese komponente soos proteïene in die stof het waarskynlik sy yskern-eienskappe verbeter.

In Oktober 2019 het atmosferiese wetenskaplikes Sarah Barr en Bethany Wyld 'n stofversamelekspedisie in Alaska se Koperriviervallei onderneem. Die tydsberekening en ligging was strategies, aangesien gletserslik gereeld deur sterk winde gedurende die laat somer en herfs in die atmosfeer opgelig word. Die navorsers het 'n toestel genaamd 'n multi-stadium kaskade impakor gebruik om luggedraagde stof in verskillende grootte reekse te versamel. Hulle het toe laboratoriumeksperimente uitgevoer, wat waterdruppels nageboots wat in wolke gevind is, om te sien hoe die stof die vriesproses beïnvloed het.

Verbasend genoeg het die druppels gevries by temperature hoër as wat verwag is, wat die teenwoordigheid van ys-kernvormende deeltjies in die stof aangedui het. Die navorsers het 'n chemiese verklaring vir hierdie verskynsel uitgesluit en hul aandag op biologiese faktore gevestig. Daar is gevind dat stof van droë omgewings soos woestyne slegs op die mineraalinhoud daarvan staatmaak vir ys-kernvorming. Stof van biologies aktiewe streke is egter geneig om biologiese materiaal soos proteïene te bevat, wat met watermolekules in wisselwerking kan tree om yskristalvorming te bevorder.

Die span het voorgestel dat die stof van Alaska se Koperriviervallei, ryk aan mikroörganismes en swamme, waarskynlik proteïene bevat wat bydra tot sy ys-kernvormingsaktiwiteit. Om hierdie hipotese te toets, het hulle monsters van die stofbelaaide water gekook om die proteïene te vernietig en die verandering in ys-kernvormingsaktiwiteit gemeet. Die resultate het 'n afname in aktiwiteit na kook getoon, wat die teenwoordigheid van proteïene in die stof bevestig.

Om die vorming van yskristalle binne wolke te verstaan, is noodsaaklik vir die voorspelling van neerslag en wolkverspreiding. Huidige klimaatmodelle neem aan dat wolke langer aanhou as wat hulle werklik doen, wat lei tot potensiële onakkuraathede in die voorspelling van die uitwerking van wolke op klimaatsverandering. Hierdie studie beklemtoon die belangrikheid daarvan om die rol van stof en sy biologiese komponente in wolkfisika en klimaatmodelle in ag te neem.

Bronne:

– Oorspronklike artikel: “Dust in the Wind” deur Sarah Derouin in The Scientist