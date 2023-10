Voorgestelde wysigings aan subdeel W van kweekhuisgasverslagdoeningsprogram kan metaanvrystellings verdubbel

’n Ontleding wat deur Enverus Intelligence Research (EIR) gedoen is, voorspel dat voorgestelde veranderinge aan Subdeel W van die Kweekhuisgas (GHG)-verslagdoeningsprogram metaanvrystellings aansienlik kan verhoog. Die hersienings het ten doel om die akkuraatheid van gerapporteerde emissies te verbeter en gapings in totale metaanvrystellings wat deur fasiliteite gerapporteer word, aan te spreek. Die veranderinge sal nuwe bedekte bronne byvoeg, nuwe tegnologieë gebruik om emissies te kwantifiseer, en data op 'n meer korrelvlak insamel.

Die hersienings stem ooreen met die Metaanvrystellingsverminderingsprogram kragtens die Wet op Inflasievermindering. Artikel 60113 van die IRA wysig die Clean Air Act en beveel die Environmental Protection Agency (EPA) om 'n heffing op metaanvrystellings op te lê en in te vorder wat sekere afvalvrystellingsdrempels oorskry.

Ongeveer 8,000 25,000 fasiliteite word jaarliks ​​onder die KHG-verslagdoeningsprogram vereis om hul emissies aan te meld. Eienaars of operateurs van fasiliteite wat petroleum- en aardgasstelsels bevat en XNUMX XNUMX metrieke ton of meer KHG's per jaar vrystel, rapporteer KHG-data aan die EPA. Subdeel W bestaan ​​uit emissiebronne in verskeie segmente van die petroleum- en aardgasbedryf.

Die Enverus-ontleding gebaseer op die voorgestelde nuwe reëls dui aan dat metaanvrystellings meer as verdubbel in 2021 gerapporteerde data, met 'n toename in algehele koolstofdioksied-ekwivalente vrystellings met 41%. Die toename in gerapporteerde metaan word aangedryf deur super-emittor-gebeure, hoër emissiefaktore vir toerustinglekkasies, opdaterings aan verbrandingsglip van enjins en verlaagde opvlamdoeltreffendheid.

Die openbare kommentaartydperk op die voorgestelde reël het op 2 Oktober 2023 geëindig. ’n Finale reël sal na verwagting teen 16 Augustus 2024 uitgereik word. Die veranderinge sal vir die 2025-verslagjaar in werking tree.

Terwyl die voorgestelde veranderinge blootstelling aan die metaanfooi wat in die Wet op Inflasievermindering ingesluit kan verhoog, kan befondsing onder die Metaanvrystellingverminderingsprogram beskikbaar wees om operateurs te help om emissies te verminder en aan verslagdoeningsvereistes te voldoen.

