Vroeë mense het strukture van hout gebou meer as 476,000 XNUMX jaar gelede, onthul studie

Argeoloë van die Universiteit van Liverpool en die Universiteit van Aberystwyth het bewyse ontdek wat toon dat mense baie vroeër strukture van hout gebou het as wat voorheen geglo is. Die navorsers het goed bewaarde hout opgegrawe by 'n terrein in Kalambo-waterval, Zambië, wat na raming minstens 476,000 XNUMX jaar oud is en die evolusie van homo sapiens dateer.

Die vonds is betekenisvol omdat dit die vroegste bewyse verskaf van mense wat doelbewus houtstompe gemaak het om bymekaar te pas. Klipgereedskapsnymerke op die hout dui daarop dat vroeë mense twee groot stompe gevorm en saamgevoeg het, moontlik as die fondament van 'n platform of deel van 'n woning. Dit daag die vorige idee uit dat mense uit die Steentydperk uitsluitlik nomadies was.

Deur luminescentie-dateringstegnieke te gebruik, het kundiges aan die Aberystwyth Universiteit die ouderdom van die vondste bepaal deur die laaste keer dat minerale in die omliggende sand aan sonlig blootgestel is, te ondersoek. Dit stel navorsers in staat om 'n meer omvattende begrip van menslike evolusie en hoe tegnologie tydens die Steentydperk ontwikkel het, saam te stel.

Die navorsers betrokke by die Deep Roots Of Humanity-projek, wat die ontwikkeling van menslike tegnologie in die Steentydperk ondersoek, befonds deur die UK se Kuns- en Geesteswetenskaplike Navorsingsraad. Die projek het saamgewerk met Zambië se Nasionale Erfenisbewaringskommissie, Livingstone Museum, Moto Moto Museum en die Nasionale Museum, Lusaka.

Professor Larry Barham, van die Universiteit van Liverpool, het opgemerk dat hierdie ontdekking vorige aannames oor ons vroeë voorouers uitdaag. Hy het gesê, “Hulle het hul omgewing getransformeer om die lewe makliker te maak, al was dit net deur 'n platform te maak om op by die rivier te sit om hul daaglikse take te doen. Hierdie mense was meer soos ons as wat ons gedink het.”

Die uitgrawing by Kalambo-waterval, 'n uitsonderlike terrein en 'n beduidende erfenisbate vir Zambië, sal na verwagting verdere opwindende ontdekkings oplewer namate die projek sy werk voortsit.