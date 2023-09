Argeoloë ontbloot bewyse van vroeë mense wat strukture uit hout vervaardig het

Argeoloë van die Universiteit van Liverpool en die Universiteit van Aberystwyth het bewyse ontdek dat mense baie vroeër strukture van hout bou as wat voorheen gedink is. Die bevindings, gepubliseer in die joernaal Nature, beskryf die uitgrawing van goed bewaarde hout in Kalambo Falls, Zambië, wat vermoedelik minstens 476,000 XNUMX jaar oud is.

Die navorsers het snymerke van klipgereedskap op die hout gevind, wat aandui dat vroeë mense twee groot stompe gevorm en saamgevoeg het om 'n struktuur te skep, moontlik 'n platform of deel van 'n woning. Dit is die vroegste bekende bewyse oral in die wêreld van doelbewuste houtkunswerk. Die ontdekking daag die idee uit dat mense uit die Steentydperk nomadies was.

Prof. Larry Barham van die Universiteit van Liverpool het gesê dat hierdie vonds die persepsie van ons vroeë voorouers verander het. Hy het beklemtoon dat hierdie individue nie net in die Steentydperk gelewe het nie, maar hulle intelligensie, verbeelding en vaardighede gebruik het om iets nuuts en uniek te skep. Die vermoë om hul omgewing te transformeer en die lewe makliker te maak, was duidelik in hul skepping van 'n platform by die rivier vir daaglikse take.

Luminesensie-dateringstegnieke is deur kundiges aan die Aberystwyth Universiteit gebruik om die ouderdom van die vondste te bepaal. Hierdie metodes het aan die lig gebring die laaste keer dat minerale in die omliggende sand aan sonlig blootgestel is. Prof. Geoff Duller het opgemerk dat datering van sulke antieke vondste uitdagend is, maar hierdie deurbraak maak voorsiening vir 'n dieper begrip van menslike evolusie deur verder terug in tyd te dateer.

Die terrein by Kalambo-waterval is voorheen in die 1960's opgegrawe, maar die houtbevindings kon tot nou nie akkuraat gedateer word nie. Hierdie navorsing is deel van die Deep Roots Of Humanity-projek, wat menslike tegnologiese ontwikkeling gedurende die Steentydperk ondersoek. Die projek word deur die VK se Raad vir Kuns en Geesteswetenskaplike Navorsing befonds en betrek spanne van Zambië se Nasionale Erfenisbewaringskommissie, Livingstone Museum, Moto Moto Museum en die Nasionale Museum in Lusaka.

Die belangrikheid van die Kalambo-waterval-terrein as 'n groot erfenisbate vir Zambië word nou beter verstaan. Die Deep Roots-span verwag meer opwindende ontdekkings terwyl hulle voortgaan met hul werk in die versuipde sand van Kalambo-waterval.

