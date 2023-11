Nuwe insigte in die verbetering van afvalwaterbehandeling deur organiese supramolekulêre fotokatalisators

Vuurvaste organiese besoedelende stowwe wat in industriële en huishoudelike afvalwaterstrome voorkom, hou 'n beduidende bedreiging vir die omgewing en menslike gesondheid in. Die bereiking van volledige verwydering van hierdie kontaminante is noodsaaklik vir die verbetering van waterkwaliteit en die bevordering van volhoubare vordering. Gevorderde oksidasieprosesse (AOP's), veral heterogene AOP's, het na vore gekom as belowende oplossings vir gedesentraliseerde afvalwaterbehandelingstelsels. Tradisionele AOP's vereis egter dikwels oormatige energie-insette, wat meer koste-effektiewe alternatiewe nodig maak.

Heterogene fotokatalise, wat organiese halfgeleiers soos g-C3N4 gebruik, het aandag gekry as 'n volhoubare AOP-strategie vanweë die gemak van skeiding en sonligbenutting. Alhoewel wyd gebruikte anorganiese fotokatalisators robuuste stabiliteit toon, belemmer hul beperkte sonligabsorpsie-omvang en lae adsorpsiekapasiteit vir organiese besoedelende algehele doeltreffendheid. Daarteenoor bied organiese halfgeleiers uitgebreide spektrumbenutting en uitstekende adsorpsievermoëns. Die opwekking van Frenkel-eksitone met 'n hoë bindingsenergie belemmer egter doeltreffende skeiding van fotogegenereerde elektrone en gate.

Om hierdie uitdagings te oorkom, het 'n navorsingspan onder leiding van prof. Yongfa Zhu van Tsinghua Universiteit aansienlike vordering gemaak in organiese fotokatalise vir besoedelende degradasie. Hulle het supramolekulêre en polimeriese organiese fotokatalitiese stelsels ontwikkel wat ligbenuttingsdoeltreffendheid verbeter deur die absorpsieomvang uit te brei na die naby-infrarooi gebied. Boonop het hulle die rol van dipole en kristallyne orde ontbloot in die modulering van die ingeboude elektriese veld, wat doeltreffende ladingmigrasie moontlik maak en besoedelende degradasietempo's aansienlik verbeter.

Verder het die span 'n nuwe benadering vir hoë-vloeimineralisering van organiese besoedelende stowwe bekendgestel, wat in situ H2O2-generering en Fenton-reaksie onder sigbare lig kombineer. Hierdie sinergistiese stelsel bereik hoë-vloed mineralisasie sonder die behoefte aan bykomende oksidante, wat die besoedelende mineralisasietempo van 30% tot meer as 90% verhoog.

Hierdie bevindinge, gepubliseer in die Chinese Journal of Catalysis, dra nie net by tot die praktiese implementering van fotokatalitiese waterbehandeling nie, maar dien ook as 'n waardevolle verwysing vir navorsers in hierdie veld. Met verdere optimalisering en opskaling hou organiese supramolekulêre fotokatalisators groot potensiaal in om afvalwaterbehandeling te revolusioneer en die beperkings van tradisionele metodes aan te spreek.

Algemene vrae (FAQ)

1. Wat is die uitdagings in afvalwaterbehandeling?

Afvalwaterbehandeling staar uitdagings in die gesig wat verband hou met die doeltreffende verwydering van vuurvaste organiese besoedelingstowwe, beperkte behandelingskapasiteit en die behoefte aan koste-effektiewe oplossings.

2. Wat is fotokatalise in afvalwaterbehandeling?

Fotokatalise behels die gebruik van 'n katalisator om 'n chemiese reaksie te versnel deur lig as 'n energiebron te gebruik. In afvalwaterbehandeling kan fotokatalise gebruik word om organiese besoedelingstowwe af te breek en te mineraliseer.

3. Wat is supramolekulêre en polimeriese organiese fotokatalisators?

Supramolekulêre en polimeriese organiese fotokatalisatore is 'n tipe organiese halfgeleier wat sonlig effektief kan benut vir besoedelende degradasie. Hierdie fotokatalisators bied uitgebreide spektrumbenutting en hoë adsorpsiekapasiteit.

4. Hoe verbeter organiese supramolekulêre fotokatalisatore afvalwaterbehandeling?

Organiese supramolekulêre fotokatalisators verbeter afvalwaterbehandeling deur die doeltreffendheid van ligbenutting te verhoog, ladingmigrasie te verbeter en hoë-vloed mineralisasie van organiese besoedelende stowwe onder sigbare lig te bewerkstellig.

5. Wat is die betekenis van die navorsing wat deur prof. Yongfa Zhu se span gedoen is?

Prof. Yongfa Zhu se span het aansienlike vordering gemaak om die beperkings van tradisionele afvalwaterbehandelingsmetodes aan te spreek. Hul bevindinge dra by tot die praktiese implementering van fotokatalitiese waterbehandeling en verskaf waardevolle insigte vir navorsers op hierdie gebied.