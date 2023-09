Ondersoek seldsame warm plasmavloei in die boonste atmosfeer

Naby die aarde se pole is aurorae 'n algemene gesig wat kleurvolle ligvertonings in die boonste atmosfeer vertoon wat veroorsaak word deur die interaksie tussen die sonwind en die planeet se magnetosfeer. Nader aan die ewenaar kan 'n ander atmosferiese verskynsel egter voorkom: subaurorale ioondryf (SAID).

GENOEMDE gebeure behels die vinnige, weswaartse vloei van warm plasma deur die ionosfeer. Hierdie gebeure is geassosieer met sigbare strukture in die lug, soos stabiele aurorale rooi (SAR) boë en sterk termiese emissie snelheid verbetering (STEVE). Gewoonlik vind SAID-gebeure tussen skemer en middernag plaas, maar daar was gevalle van SAID-vloei wat na middernag opgespoor is.

In 'n onlangse studie gepubliseer in die Journal of Geophysical Research: Space Physics, het navorsers gefokus op 15 postmiddernag SAID-gebeure wat naby Suid-Amerika bespeur is in 2013. Deur data van verskeie bronne, insluitend satellietprogramme en maatstawwe van aurorale aktiwiteit, te ontleed, het hulle die kenmerke en vorming van hierdie seldsame gebeurtenisse.

Die navorsers het bevind dat die SAID-gebeurtenisse na middernag, soortgelyk aan voormiddernaggebeure, 'n gevolg is van die komplekse interaksie tussen ionosferiese toestande en geomagnetiese dinamika. Die wisselwerking sluit die vorming van elektriese velde en golf-deeltjie-interaksies in, wat as gelokaliseerde hittebronne optree.

Hierdie bevindings verbeter die begrip van plasmadinamika van die boonste atmosfeer en hul potensiaal om radarseine vir satellietnasporing en ander kritieke toepassings te ontwrig. Verdere navorsing op hierdie gebied kan waardevolle insigte verskaf oor hoe SAID-gebeure en hul gepaardgaande verskynsels die aarde se atmosfeer kan beïnvloed.

Bron: Ildiko Horvath et al, Antisunward Streaming Westward Sub‐Auroral Ion Drifts (SAID) Ontwikkel in die Postmiddernag (1–4) Magnetiese Plaaslike Tyd Sektor Gedurende 2013, Journal of Geophysical Research: Space Physics (2023). DOI: 10.1029/2023JA031677