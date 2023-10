Die Parker-sonsonde breek rekords as die vinnigste mensgemaakte voorwerp

NASA se Parker Solar Probe het 'n merkwaardige prestasie behaal deur die vinnigste mensgemaakte voorwerp te word wat nog ooit geskep is, wat deur die Sonnestelsel teen 'n spoed van 394,736 27 myl per uur gehaas het. Hierdie mylpaal is op 17 September tydens die 364,660de lus van die sending om die Son bereik. Die sonde, wat ontwerp is om data oor die Son se gelaaide deeltjies en magnetiese kragte in te samel, het sy vorige rekord van XNUMX XNUMX myl per uur wat byna drie jaar gelede behaal is, oortref.

Om hierdie spoed in perspektief te plaas, kan 'n vliegtuig 15 keer in net een uur om die Aarde sirkel, of in 'n bietjie meer as 20 sekondes van New York na Los Angeles reis. Nie net stel die Parker-sonsonde spoedrekords op nie, maar dit nader ook die Son teen 'n rekordnabyheid van 7.26 miljoen kilometer, net 'n paar respektabele treë weg van die son se brandende oppervlak.

Die bereiking van hierdie merkwaardige snelhede is nie net te danke aan kragtige dryfmiddels nie, maar is die resultaat van 'n noukeurig beplande trajek. Die Parker-sonsonde beweeg strategies deur die Son se korona deur die gravitasie-invloed van Venus te gebruik om sy spoed in 'n geleidelik afnemende spiraal te vertraag.

NASA se prestasie met die Parker Solar Probe wys die potensiaal wanneer fisika en nuuskierigheid bymekaar kom. Soos die sonde voortgaan met sy missie, sal dit 'n magdom inligting versamel wat sal bydra om ons begrip van die Son se gedrag te verbeter. Met nog sewe wentelbane om te gaan, kan ons verwag om meer rekords verpletter te sien en verdere vordering in ons kennis van ons naaste ster.

Bron: NASA