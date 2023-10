Proteïene se intrinsiek versteurde streke speel 'n sleutelrol in geenuitdrukking, volgens nuwe studie

'n Onlangse studie wat deur navorsers aan Princeton Universiteit, die Dana-Farber Cancer Institute en Washington Universiteit gedoen is, het lig gewerp op die kritieke rol wat proteïene se intrinsiek versteurde streke (IDR's) speel in chromatienregulering en geenuitdrukking. Voorheen is gedink dat hierdie IDR's minder presiese interaksies met biomolekules het in vergelyking met gevoude proteïene. Hierdie studie toon egter dat IDR's spesifieke en belangrike interaksies het wat noodsaaklik is vir sellulêre prosesse.

Die navorsers het gefokus op die wanordelike streke van die menslike cBAF-kompleks, 'n groep proteïene in die kern wat die struktuur van DNS genaamd chromatien reguleer, wat geenuitdrukking moontlik maak. Mutasies in die IDR's van hierdie proteïenkompleks, wat gereeld in kanker en neuro-ontwikkelingsafwykings voorkom, ontwrig die regulering van chromatien en geenuitdrukking.

Die studie het bevind dat die IDR's druppels vorm wat kondensate genoem word, wat van die omliggende sellulêre vloeistof skei. Hierdie kondensate laat proteïene en ander biomolekules toe om op spesifieke plekke te versamel om sellulêre aktiwiteite uit te voer. Die spesifieke interaksies wat binne hierdie kondensate voorkom, is deurslaggewend vir die funksionering van die cBAF-kompleks.

Die navorsers het ontdek dat selfs subtiele mutasies in die IDR-volgordes van die cBAF-kompleks beduidende uitwerking op die funksie daarvan kan hê, wat lei tot veranderinge in geenuitdrukking. Hierdie insig bied 'n beter begrip van hoe hierdie mutasies bydra tot sellulêre disfunksie en maak moontlikhede oop vir nuwe terapeutiese strategieë.

Oor die algemeen beklemtoon hierdie studie die belangrikheid van IDR's in sellulêre prosesse en hul potensiaal as teikens vir terapeutiese intervensies. Die bevindinge het implikasies nie net vir chromatienhermodellering en geenuitdrukking nie, maar ook vir die breër begrip van IDR-proteïenvolgordes en hul rol in fisiologie en siekte.

Bronne:

– Sel: DOI: 10.1016/j.cell.2023.08.032