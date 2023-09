Die pad na kommersiële lewensvatbaarheid: ontrafeling van die reaksiemeganisme van litium-swaelbatterye

By

Wetenskaplikes by die Amerikaanse departement van energie (DOE) se Argonne Nasionale Laboratorium het 'n beduidende deurbraak gemaak om die reaksiemeganisme van litium-swaelbatterye te verstaan. Hierdie ontdekking, wat onlangs in Nature gepubliseer is, spreek 'n groot kwessie aan wat die kommersiële lewensvatbaarheid van hierdie batterye – hul kort leeftyd – belemmer het.

Litium-swaelbatterye bied verskeie voordele bo litium-ioonbatterye, insluitend hoër energiebergingskapasiteit, laer koste en die gebruik van oorvloedige en bekostigbare swael. Wanneer dit egter tot kommersiële grootte opgeskaal word, ervaar hierdie batterye 'n vinnige afname in werkverrigting tydens herhaalde laai- en ontladingsiklusse.

Die hoofoorsaak van hierdie afname is die ontbinding van swael uit die katode, wat lei tot die vorming van oplosbare litiumpolisulfiede. Hierdie verbindings vloei in die litiummetaal negatiewe elektrode tydens laai, wat die probleem verder vererger. Hierdie verlies aan swael en veranderinge in die anodesamestelling beïnvloed die battery se werkverrigting aansienlik.

In 'n vorige studie het Argonne-wetenskaplikes 'n katalisator ontwikkel wat die swaelverliesprobleem effektief versag wanneer dit by die swaelkatode gevoeg word. Die meganisme van werking van hierdie katalisator op atoomskaal het egter tot nou toe onbekend gebly.

Die onlangse navorsing deur die Argonne-span het aan die lig gebring dat die teenwoordigheid van die katalisator in die katode tot 'n ander reaksiepad lei. Met die katalisator vorm digte nanoskaal borrels van litium-polisulfiede op die katode-oppervlak, wat swaelverlies voorkom en batterywerkverrigting in stand hou. Sonder die katalisator vorm mikroskaal staafvormige strukture eerder.

Voorpunt-karakteriseringstegnieke, insluitend sinchrotron X-straalstrale en 'n nuut uitgevind tegniek om die elektrode-elektroliet-koppelvlak te visualiseer, is gebruik om hierdie reaksiemeganisme te ontrafel.

Met hierdie deurbraak lyk die toekoms van litium-swaelbatterye belowend, wat 'n meer volhoubare en eko-vriendelike oplossing vir die vervoerbedryf bied.

Bronne:

– DOI: Natuurpapier

– Argonne Nasionale Laboratorium persverklaring