'n Ongekarteerde gebied: die eksklusoom wat in soogdierselle gevind word

Navorsers het 'n baanbrekende ontdekking in soogdierselle gemaak deur 'n kompartement genaamd die eksklusoom te identifiseer. Hierdie nuutgevonde kompartement, geleë in die selplasma, bestaan ​​uit DNS-ringe wat plasmiede genoem word. Hierdie plasmiede kan van verskeie bronne kom, insluitend buite die sel en van die telomere, wat die afgeslote punte van chromosome is. Dit is belangrik om daarop te let dat die plasmiede in die eksklusoom nie die bloudrukke vir proteïene bevat nie.

Die studie, gelei deur Ruth Kroschewski van die Instituut vir Biochemie by ETH Zurich, onthul dat die eksklusoom as 'n sleutelfunksie dien om die chromosome in selle te beskerm. Die eksklusoom dien as 'n meganisme vir selle om te onderskei tussen hul eie DNA wat nog nodig is en vreemde DNA wat nie meer nodig is nie. Die DNS-ringe wat nie afgeskei kan word nie, kan hulself moontlik in die chromosome insluit of selfisiologie ontwrig deur in proteïene te vertaal.

Die navorsers glo dat die eksklusoom 'n rol in sellulêre immunologiese geheue kan speel. ’n Spesiale proteïen wat aan DNS in selplasma bind, word al jare lank bestudeer en dit is bekend dat dit ook aan DNS-ringe bind. Hierdie proteïen kan 'n seinkaskade in selle veroorsaak, wat lei tot die produksie en vrystelling van inflammatoriese boodskapperstowwe. Hierdie langdurige sein kan die immuunstelsel mislei om te dink dat daar 'n voortdurende infeksie is, wat moontlik lei tot outo-immuunresponse soos sistemiese lupus erythematosus.

Daar word geglo dat die eksklusoom terugdateer na vroeë evolusie toe eukariote na vore gekom het. Daar word voorgestel dat die eksklusoom ontwikkel het as 'n manier om ringvormige DNA te organiseer en te beskerm teen die samesmelting van verskillende organismes. Terwyl die eksklusoomomhulsel soos dié van die selkern lyk, is dit baie eenvoudiger met gapings wat slegs in die vroeë stadiums van kernomhulselvorming gesien word. Die redes waarom plasmiede in 'n onvolledige membraanomhulsel toegedraai word, bly onduidelik.

Verdere navorsing is nodig om die geheimenisse van die eksklusoom te verstaan, insluitend hoe plasmied DNA verander en die faktore wat plasmiedafsetting in die eksklusoom bepaal. Hierdie nuutgevonde kompartement maak moontlikhede oop vir die ondersoek van sellulêre meganismes en hul implikasies in siektes en immuunresponse.

Bronne:

– ETH Zürich