Massiewe fossiel van valdeurspinnekop wat in Australië opgegrawe is

Wetenskaplikes het 'n beduidende ontdekking in Australië gemaak en die massiewe fossiel van 'n valdeurspinnekop ontbloot. Hierdie bevinding werp lig op die geskiedenis en uitsterwingspatrone van hierdie antieke spinagtige spinagtiges in die streek. Die fossiel is in die Central Tablelands van Nieu-Suid-Wallis gevind en is die tweede grootste spinnekopfossiel wat ooit ontdek is.

Die spinnekop, genaamd Megamonodontium mccluskyi, is meer as vyf keer so groot as sy moderne familie. Hierdie bevinding is veral belangrik omdat die fossielrekord van Australiese spinnekoppe skraal is. Trouens, net een ander fossielmygalomorph-spinnekop is in Australië gevind. Die skaarsheid van hierdie fossiele het dit vir wetenskaplikes uitdagend gemaak om die evolusionêre geskiedenis van hierdie groep spinnekoppe te verstaan.

Matthew McCurry, 'n paleontoloog by UNSW, het die belangrikheid van hierdie ontdekking verduidelik. Hy het verklaar dat slegs vier spinnekopfossiele voorheen in Australië gevind is. Die nuutgevonde fossiel verskaf waardevolle inligting oor spinnekop-uitwissing en vul 'n leemte in ons begrip. Die naaste lewende familielid van hierdie fossiel word nou gevind in nat woude wat wissel van Singapoer tot Papoea-Nieu-Guinee. Dit dui daarop dat die groep eens soortgelyke omgewings op die vasteland van Australië bewoon het, maar uitgesterf het namate die land meer dor geword het.

Megamonodontium mccluskyi het 'n ooreenkoms met hedendaagse borselvoet-valdeurspinnekoppe wat in die weste van Nieu-Suid-Wallis gevind word. Die fossiel is na raming tussen 11 en 16 miljoen jaar oud. Die gefossileerde spinnekop is vernoem na dr. Simon McClusky, die wetenskaplike wat die ontdekking gemaak het. Die bevinding is die resultaat van samewerkende pogings deur wetenskaplikes van ANU, UC en UNSW.

Die fossiel is van wêreldwye betekenis aangesien dit nie net die grootste versteende spinnekop is wat in Australië gevind is nie, maar ook die eerste fossiel van die familie Barychelidae wat wêreldwyd ontdek is. Borselvoet-valhekspinnekoppe is 'n diverse groep spinnekoppe, en Australië is tans die tuiste van 10 genera van hierdie spinnekoppe. Hulle word egter nie dikwels fossiele as gevolg van hul grawende gedrag nie.

Die fossiel is nou deel van die Australiese Museum se paleontologieversameling, wat verdere navorsing oor antieke spinagtiges moontlik maak. Interessant genoeg was die ontdekkingsplek, McGraths Flat naby Gulgong, ook waar 'n nuwe gefossileerde springspinnekop onlangs gevind is. Hierdie bevinding maak moontlikhede oop vir meer studies oor prehistoriese spinnekoppe in die gebied.

Bronne:

– Die oorspronklike bronartikel: [Bron]

– Dierkundige Tydskrif van die Linnean Society [Bron]