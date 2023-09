Prehistoriese vis bied insig in die evolusie van skedel

’n Nuwe studie wat in Nature gepubliseer is, het aan die lig gebring dat ’n 455 miljoen jaar oue fossielvis, Eriptychius americanus, belangrike insigte verskaf het oor die evolusie van gewerwelde skedels. Navorsers van die Universiteit van Birmingham, Naturalis Biodiversity Centre en die Natural History Museum het rekenaartomografie gebruik om 'n gedetailleerde 3D-voorstelling van die vis se skedel te herskep. Dit is die eerste keer dat so 'n omvattende rekonstruksie op hierdie eksemplaar gedoen is, wat in die 1940's versamel is en in die Field Museum of Natural History gehuisves word.

Die studie het bevind Eriptychius het 'n unieke skedelstruktuur anders as dié van enige gewerwelde dier wat voorheen gesien is. Eerder as om 'n soliede been of kraakbeenstruktuur te hê wat die brein omhul, het hierdie vis geskeide, onafhanklike kraakbeen gehad wat sy brein beskerm het. Hierdie ontdekking dui daarop dat die evolusie van strukture om die brein van ander dele van die kop te skei, moontlik by Eriptychius ontstaan ​​het.

Dr. Ivan Sansom, die senior skrywer van die studie, het die belangrikheid van hierdie bevindinge verduidelik: "Dit is geweldig opwindende resultate wat die vroeë evolusionêre geskiedenis van hoe primitiewe gewerwelde diere hul brein beskerm kan openbaar." Hy het ook die belangrikheid daarvan beklemtoon om museumversamelings te bestudeer en nuwe tegnieke toe te pas om nuwe insigte oor antieke organismes te ontbloot.

Dr. Richard Dearden, die hoofskrywer van die studie, het beklemtoon hoe moderne beeldtegnieke navorsers in staat gestel het om die unieke bewaring van die vis se kop te ontdek, wat 'n groot leemte in ons begrip van skedel-evolusie vul. Hierdie kennis het implikasies vir die begrip van die evolusie van die skedel by alle gewerwelde diere, insluitend mense.

Hierdie studie toon die waarde daarvan om gevorderde beeldtegnieke te gebruik om fossiele te ontleed en 'n dieper begrip van uitgestorwe spesies te verkry. Dit beklemtoon ook die belangrikheid van museumversamelings in die verskaffing van waardevolle eksemplare vir wetenskaplike navorsing.

Bronne:

– Richard Dearden, et al. Die oudste driedimensioneel bewaarde vertebrate neurokranium, Nature (2023).

- Universiteit van Birmingham

aanhaling:

Prehistoriese visse vul 100 miljoen jaar gaping in evolusie van die skedel (2023, 20 September). Onttrek 20 September 2023 van Phys.org: https://phys.org/news/2023-09-prehistoric-fish-million-year-gap.html